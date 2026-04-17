Veszélyes is lehet az air fryer – ezt sokan nem tudták

Az air fryer egy olyan konyhai készülék, amely a légkeveréses sütés elvén működik, és az olaj nélküli sütés lehetőségét kínálja. Bár sokan az egészségesebb életmód kulcsának tartják, a valóság ennél árnyaltabb: az air fryer előnyei és hátrányai egyaránt meghatározóak lehetnek attól függően, hogyan és milyen ételek elkészítésére használjuk.

Valóban egészséges az air fryer használata?

A Daily Mail információi szerint az air fryer segíthet csökkenteni a zsír- és kalóriabevitelt, mivel minimális olajjal dolgozik. Ugyanakkor nem teszi automatikusan egészségessé az ételeket: a feldolgozott, magas só- és zsírtartalmú alapanyagok továbbra is kevésbé egészségesek maradnak. Az eredmény elsősorban az alapanyagoktól függ.

Miben jobb az air fryer az olajban sütésnél? Az olaj nélküli sütés egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen csökkenti a felhasznált zsiradék mennyiségét. Ez alacsonyabb kalóriatartalmat eredményez, és kevesebb telített zsírt juttat a szervezetbe. Emellett az air fryer gyorsabb és tisztább megoldás is lehet a hagyományos olajban sütéshez képest.

Mik az air fryer előnyei?

Kevesebb olaj használata;

alacsonyabb kalóriabevitel;

gyorsabb sütési idő;

egyszerű használat;

ropogós állag elérése olaj nélkül.

Milyen egészségügyi kockázatai lehetnek az air fryernek?

A magas hőmérsékleten történő sütés során bizonyos anyagok, például akrilamid keletkezhetnek, különösen keményítőtartalmú ételeknél. Emellett a nem megfelelően karbantartott készülékek füstölhetnek, illetve ritkán biztonsági problémák is előfordulhatnak.

Milyen ételeket érdemes air fryerben készíteni?

Az air fryer ideális választás lehet:

zöldségekhez;

csirkemellhez;

halhoz;

burgonyához.

Az ilyen típusú ételek jól reagálnak a légkeveréses sütésre, és kevés olajjal is ropogós állagot érhetünk el.

Mit nem szabad air fryerben sütni?

Nem ajánlott folyékony állagú ételeket, például leveseket vagy híg tésztákat készíteni benne. A túl zsíros alapanyagok szintén problémát okozhatnak, mivel túl sok zsiradék gyűlhet össze a készülékben.

Mik az air fryer hátrányai?