Elképesztő: aknavető gránátot talált egy nyolcéves kisfiú a saját kertjükben

A fiú a Marconi sugárút 5500-as háztömbjében lévő udvaron ásott, amikor rátalált a gyanús tárgyra. A helyszínre röviddel dél után érkeztek ki a seriffhivatal járőrei, akik azonnal felismerték az aknavetőt. A környéken élőket biztonsági okokból kitelepítették, miközben a robbanóanyag-mentesítő egységek átvizsgálták a területet – írja a NyPost.

Aknavető gránátra bukkant a kisfiú a saját kertjükben

A vizsgálat során hamar kiderült, hogy a veszély valós: a szakértők megerősítették, hogy egy éles, 81 milliméteres aknavetőről van szó. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az amerikai légierő szakembereit is riasztották.

A Beale Légierő Bázis robbanóanyag-mentesítő egysége végül sikeresen eltávolította és biztonságosan megsemmisítette az eszközt.

A kisfiú, Mateo – akinek családja alig két hónapja költözött az ingatlanba – másnap beszélt az esetről. Elmondása szerint a talált tárgy „olyan volt, mint egy üveg rakéta”. Édesanyja, Mirna Bermudez aggodalmát fejezte ki: attól tart, hogy további veszélyes eszközök is lehetnek a kertben. „Félünk, a gyerekek félnek kimenni és felfedezni az udvart” – mondta. A hatóságok szerint a lőszer 1953-ból származik, és komoly pusztító erővel bír: akár 300 méteres körzetben is képes repeszeket szórni. Az eset rávilágít arra, hogy régi, elhagyott robbanóeszközök még ma is veszélyt jelenthetnek, különösen olyan területeken, ahol korábban katonai tevékenység zajlott.

A lakók azóta visszatérhettek otthonaikba, de a történtek hosszú időre nyomot hagytak a közösségben.