Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Al Pacino

86 éves a maffiafőnök: ezért lett Al Pacino minden idők legfélelmetesebb gengsztere

7 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1940. április 25-én született az a színészlegenda, aki örökre átírta a filmtörténetet. Al Pacino ma ünnepli a 86. születésnapját, de karizmája és hatása még most is megkérdőjelezhetetlen. Az olasz származású amerikai színész nemcsak a vásznon, hanem a magánéletében is szenvedélyes és ellentmondásos figura.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Al Pacino New York legkeményebb negyedében, Bronxban nőtt fel, ahol már fiatalon megismerte az utcák világát. Nehéz gyerekkora és lázadó természete formálta azt az intenzív személyiséget, amit később a filmvásznon is látunk. Színészi karrierje a színházban indult, majd a ’70-es években robbant be Hollywoodba – és onnantól nem volt megállás.

Al Pacino A Keresztapa-triógia főszereplőjeként örökre beírta magát a filmtörténelem legjobbjai közé – Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO

A szerep, ami mindent megváltoztatott

1972-ben jött az áttörés: A keresztapa. Michael Corleone karaktere örökre összeforrt Pacino nevével. A csendes, visszahúzódó fiúból könyörtelen maffiavezérré váló figura alakítása máig az egyik legikonikusabb a filmtörténetben. A folytatások – A keresztapa II. és A keresztapa III. – csak tovább erősítették a legendát.

Miért pont Al Pacino lett a „tökéletes maffiózó”?

Pacino különleges adottsága abban rejlik, hogy egyszerre tud visszafogott és robbanékony lenni. Játékában ott a feszültség, a belső vívódás és az a fajta hideg racionalitás, ami hitelessé teszi a bűnöző karaktereket.

Szicíliai gyökerei, karakteres arca és karizmatikus jelenléte mind hozzájárultak ahhoz, hogy a közönség azonnal elhiggye róla: ő valóban képes lenne egy maffiabirodalmat irányítani. Nem véletlen, hogy a A sebhelyesarcú Tony Montanája is kultikussá vált – még ha abban nem is olasz, hanem kubai gengsztert alakított.

Legendás szerepek sora

Pacino pályafutása tele van emlékezetes alakításokkal:

  • Szemtől szemben – ahol Robert De Niro oldalán játszott
  • Az ördög ügyvédje – démoni ügyvédként
  • Egy asszony illata – amiért Oscar-díjat kapott

Minden szerepében ott van az a különleges energia, amitől egyszerre félelmetes és lenyűgöző.

Magánélet: titkok, szerelmek, botrányok

Pacino sosem volt klasszikus hollywoodi „mintapolgár”. Több hosszú kapcsolata volt, de sosem házasodott meg. Négy gyermek édesapja, és még idősebb korában is aktív a magánéletben. Zárkózott természete miatt mindig is keveset árult el magáról, ami csak még titokzatosabbá tette a rajongók szemében.

Al Pacino neve ma már egyet jelent a filmtörténelemmel. Kevés színész mondhatja el magáról, hogy ennyire meghatározta egy műfaj arculatát. A kérdés csak az: lesz-e még valaha valaki, aki képes lesz felérni hozzá?

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!