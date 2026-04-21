Gyászol a zenei világ: meghalt a legendás együttes frontembere

Elhunyt Alan Osmond 2026. április 20-án este 20:30-kor az Egyesült Államokban, családja körében. Felesége, Suzanne, valamint gyermekei is mellette voltak utolsó óráiban – számolt be a Mirror.

Alan Osmond (1949-2026)

Hosszú betegség után távozott Alan Osmond

A zenész 1987 óta szklerózis multiplexszel élt, emiatt később vissza is vonult a színpadtól. Családja szerint pozitív hozzáállása és hite sokak számára jelentett erőt az évek során.

Fontos alakja volt a The Osmonds történetének

Alan Osmond testvéreivel együtt vált világhírűvé, és dalszerzőként is meghatározó szerepet játszott a csapat sikereiben. Nevéhez olyan ismert dalok kötődnek, mint a One Bad Apple vagy a Crazy Horses.