Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

gyász

Gyászol a zenei világ: meghalt a legendás együttes frontembere

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt a The Osmonds együttes alapító tagja és egykori frontembere, halálhírét a családja erősítette meg. Alan Osmond neve a hetvenes évek poptörténetének egyik meghatározó korszakát idézi fel. A zenész 76 éves volt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyász

Elhunyt Alan Osmond 2026. április 20-án este 20:30-kor az Egyesült Államokban, családja körében. Felesége, Suzanne, valamint gyermekei is mellette voltak utolsó óráiban – számolt be a Mirror.

LAS VEGAS - AUGUST 14: Entertainer Alan Osmond performs at the Orleans Hotel & Casino August 14, 2007 in Las Vegas, Nevada. The members of the Osmond family have reunited to film a television special for PBS called, "The Osmond 50th Anniversary, starring The Osmond Brothers, with special guests Donny, Marie, and Jimmy," which is scheduled to air in the U.S. in March 2008. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) (Photo by Ethan Miller / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Alan Osmond (1949-2026)
Fotó: ETHAN MILLER / Getty Images North America

Hosszú betegség után távozott Alan Osmond

A zenész 1987 óta szklerózis multiplexszel élt, emiatt később vissza is vonult a színpadtól. Családja szerint pozitív hozzáállása és hite sokak számára jelentett erőt az évek során.

Fontos alakja volt a The Osmonds történetének

Alan Osmond testvéreivel együtt vált világhírűvé, és dalszerzőként is meghatározó szerepet játszott a csapat sikereiben. Nevéhez olyan ismert dalok kötődnek, mint a One Bad Apple vagy a Crazy Horses.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!