Gyászol a zenei világ: meghalt a legendás együttes frontembere

Elhunyt Alan Osmond 2026. április 20-án este 20:30-kor az Egyesült Államokban, családja körében. Felesége, Suzanne, valamint gyermekei is mellette voltak utolsó óráiban – számolt be a Mirror.
Hosszú betegség után távozott Alan Osmond
A zenész 1987 óta szklerózis multiplexszel élt, emiatt később vissza is vonult a színpadtól. Családja szerint pozitív hozzáállása és hite sokak számára jelentett erőt az évek során.
Fontos alakja volt a The Osmonds történetének
Alan Osmond testvéreivel együtt vált világhírűvé, és dalszerzőként is meghatározó szerepet játszott a csapat sikereiben. Nevéhez olyan ismert dalok kötődnek, mint a One Bad Apple vagy a Crazy Horses.
Ez is érdekelheti:
Kórházba került az Egy rém rendes család sztárja – egyre nagyobb a baj
Christina Applegate miatt ismét aggódnak a rajongók, mert sajtóértesülések szerint a színésznő a múlt hónap végén kórházba került. Christina Applegate állapotáról egyelőre kevés hivatalos információ ismert, de a hírek újra reflektorfénybe helyezték a sztár súlyos betegségét.
Szívszorító: újszülött gyermekét hagyta hátra a 32 éves focistafeleség
Szörnyű tragédia. Mély megrendüléssel fogadta a német futballközösség a hírt, hogy 32 éves korában meghalt Tamara Mendler, mindössze néhány nappal második gyermeke születése után. Férje, Markus Mendler – aki jelenleg a negyedosztályú FC Homburg játékosa – összetörten gyászolja feleségét és gyermekei édesanyját.