Így teltek Einstein utolsó napjai – érdekes fordulatok a vég pillanataiban

A 20. század egyik legnagyobb tudósa 1955. április 18-án, hajnalban hunyt el a princetoni kórházban. Albert Einstein halálát az aorta megrepedése okozta, amely hirtelen vetett véget életének. A világhírű fizikus utolsó óráiban már súlyos fájdalmakkal küzdött, ám tudatosan visszautasította a műtéti beavatkozást, mert nem akarta mesterségesen meghosszabbítani életét.

Albert Einstein alkotta meg az általános relativitáselméletet, illetve a téridő fogalmát

Fotó: Forrás:Popper Foto/Getty Images

Hogyan halt meg Albert Einstein?

Albert Einstein álmában hunyt el, miután állapota hirtelen rosszabbodott. Az orvosok korábban már észlelték az aorta problémáját, de a tudós nem egyezett bele az operációba.

Az utolsó pillanatok különösen megrázóak voltak: az ágya mellett lévő nővér szerint Einstein németül mondott néhány szót, ám ezeket senki sem értette meg , így utolsó gondolatai örökre titokban maradtak – tájékoztat a New York Times.

Halála után testét kívánságának megfelelően gyorsan elhamvasztották, szertartás nélkül. A világ vezetői és tudósai sorra fejezték ki részvétüket, Dwight D. Eisenhower amerikai elnök pedig úgy fogalmazott: senki sem tett annyit a modern tudomány fejlődéséért, mint ő.

Mi történt Albert Einsteinnel utolsó napjaiban?

A tudós már évekkel korábban is küzdött egészségügyi problémákkal, különösen epehólyag- és érrendszeri gondokkal. Az utolsó roham néhány nappal halála előtt érte. Állapota eleinte javult, még látogatókat is fogadott, köztük fiát. Az orvosok reménykedtek a stabilizálódásban, ám a belső vérzés végül végzetesnek bizonyult. Einstein tisztában volt helyzetének súlyosságával, és tudatos döntést hozott: nem akarta, hogy életét mesterségesen hosszabbítsák meg.

