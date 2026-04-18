Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Albert Einstein

Így teltek Einstein utolsó napjai – érdekes fordulatok a vég pillanataiban

10 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy korszak zárult le 1955 tavaszán, amikor a világ egyik legnagyobb elméje örökre elhallgatott. Albert Einstein halála nemcsak a tudományos életben hagyott hatalmas űrt, hanem világszerte megrendülést váltott ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Albert Einsteinhalálazseni

 A 20. század egyik legnagyobb tudósa 1955. április 18-án, hajnalban hunyt el a princetoni kórházban. Albert Einstein halálát az aorta megrepedése okozta, amely hirtelen vetett véget életének. A világhírű fizikus utolsó óráiban már súlyos fájdalmakkal küzdött, ám tudatosan visszautasította a műtéti beavatkozást, mert nem akarta mesterségesen meghosszabbítani életét.

Albert Einstein alkotta meg az általános relativitáselméletet, illetve a téridő fogalmát
Fotó: Forrás:Popper Foto/Getty Images 

Hogyan halt meg Albert Einstein?

Albert Einstein álmában hunyt el, miután állapota hirtelen rosszabbodott. Az orvosok korábban már észlelték az aorta problémáját, de a tudós nem egyezett bele az operációba.

Az utolsó pillanatok különösen megrázóak voltak:  az ágya mellett lévő nővér szerint Einstein németül mondott néhány szót, ám ezeket senki sem értette meg , így utolsó gondolatai örökre titokban maradtak – tájékoztat a New York Times.

Halála után testét kívánságának megfelelően gyorsan elhamvasztották, szertartás nélkül. A világ vezetői és tudósai sorra fejezték ki részvétüket, Dwight D. Eisenhower amerikai elnök pedig úgy fogalmazott: senki sem tett annyit a modern tudomány fejlődéséért, mint ő.

Mi történt Albert Einsteinnel utolsó napjaiban?

A tudós már évekkel korábban is küzdött egészségügyi problémákkal, különösen epehólyag- és érrendszeri gondokkal. Az utolsó roham néhány nappal halála előtt érte. Állapota eleinte javult, még látogatókat is fogadott, köztük fiát. Az orvosok reménykedtek a stabilizálódásban, ám a belső vérzés végül végzetesnek bizonyult. Einstein tisztában volt helyzetének súlyosságával, és tudatos döntést hozott: nem akarta, hogy életét mesterségesen hosszabbítsák meg.

Cikkünk folytatódik, lapozzon!

1 2
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!