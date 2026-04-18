Így teltek Einstein utolsó napjai – érdekes fordulatok a vég pillanataiban

A 20. század egyik legnagyobb tudósa 1955. április 18-án, hajnalban hunyt el a princetoni kórházban. Albert Einstein halálát az aorta megrepedése okozta, amely hirtelen vetett véget életének. A világhírű fizikus utolsó óráiban már súlyos fájdalmakkal küzdött, ám tudatosan visszautasította a műtéti beavatkozást, mert nem akarta mesterségesen meghosszabbítani életét.
Hogyan halt meg Albert Einstein?
Albert Einstein álmában hunyt el, miután állapota hirtelen rosszabbodott. Az orvosok korábban már észlelték az aorta problémáját, de a tudós nem egyezett bele az operációba.
Az utolsó pillanatok különösen megrázóak voltak: az ágya mellett lévő nővér szerint Einstein németül mondott néhány szót, ám ezeket senki sem értette meg , így utolsó gondolatai örökre titokban maradtak – tájékoztat a New York Times.
Halála után testét kívánságának megfelelően gyorsan elhamvasztották, szertartás nélkül. A világ vezetői és tudósai sorra fejezték ki részvétüket, Dwight D. Eisenhower amerikai elnök pedig úgy fogalmazott: senki sem tett annyit a modern tudomány fejlődéséért, mint ő.
Mi történt Albert Einsteinnel utolsó napjaiban?
A tudós már évekkel korábban is küzdött egészségügyi problémákkal, különösen epehólyag- és érrendszeri gondokkal. Az utolsó roham néhány nappal halála előtt érte. Állapota eleinte javult, még látogatókat is fogadott, köztük fiát. Az orvosok reménykedtek a stabilizálódásban, ám a belső vérzés végül végzetesnek bizonyult. Einstein tisztában volt helyzetének súlyosságával, és tudatos döntést hozott: nem akarta, hogy életét mesterségesen hosszabbítsák meg.
