Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Németország is belép a háborúba? Komoly lépésről döntöttek Berlinben

A népszerű lánc 50 terméket söpört ki a kínálatából

Szűkíti kínálatát az Aldi Süd, ezért több termék is eltűnhet a polcokról. Az Aldi döntése nagyjából 50 árucikket érinthet. A változás főként tejtermékeket, felvágottakat, sajtokat és frisspultos árukat érinthet. Magyarországon közben csökkentik az Aldiban vásárolható termékek árát.
Szűkíti a kínálatát az Aldi Süd, ezért több ismert márka, saját márkás termék és regionális áru is eltűnhet az üzletek polcairól. Nagyjából 50 termék kerülhet ki a választékból, főként tejtermékek, felvágottak, készételek, sajtok és frisspultos áruk – olvasható a Bild oldalán.

Szűkíti a kínálatát az Aldi Süd, ezért több ismert márka, saját márkás termék és regionális áru is eltűnhet az üzletek polcairól (illusztráció)
Ismert márkákat vehet le a polcokról az Aldi

Az Aldi Süd az elmúlt években folyamatosan bővítette a kínálatát, most azonban a túl nagy választék túl drágává és nehezen kezelhetővé vált. A sokféle termék bonyolítja az üzletek ellátását, növeli a költségeket, és lassítja az áruk forgását. A diszkontlogika szerint ami nem fogy elég gyorsan, az értékes polchelyet foglal.

A beszámolók alapján több üzletben kikerült az állandó kínálatból például az Ehrmann Grand Dessert, a Zott Sahne Joghurt és a Rana készételei. Ezek a termékek később inkább időszakos akciókban térhetnek vissza. A regionális áruk közül a Schwälbchen, a Frankenland és a Schwarzwaldmilch termékeinek jelenléte is csökkenhet.

Az Aldi Süd szerint a vállalat folyamatosan fejleszti a kínálatát, részleteket azonban versenyjogi okokra hivatkozva nem közölt. Az Aldi Nord jelezte: a változások csak az Aldi Süd üzleteit érintik.

A változás egyelőre az Aldi Süd németországi üzleteit érinti, magyarországi hatásról a beszámoló nem tesz említést.

Óriási árcsökkenést jelentett be az Aldi. Mutatjuk, mely termékeket érinti

Az utóbbi napokban (2026. április 23.) tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent, ezért az ALDI az elért árelőnyt továbbadja vásárlóinak. A diszkontlánc a mai naptól több mint 100 termék – köztük pékáruk, hús- és haltermékek, tisztítószerek – árát mérsékli jelentősen, akár 40 százalékos mértékben.

 

 

