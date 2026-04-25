A népszerű lánc 50 terméket söpört ki a kínálatából

Szűkíti a kínálatát az Aldi Süd, ezért több ismert márka, saját márkás termék és regionális áru is eltűnhet az üzletek polcairól. Nagyjából 50 termék kerülhet ki a választékból, főként tejtermékek, felvágottak, készételek, sajtok és frisspultos áruk – olvasható a Bild oldalán.

Szűkíti a kínálatát az Aldi Süd, ezért több ismert márka, saját márkás termék és regionális áru is eltűnhet az üzletek polcairól (illusztráció)

Ismert márkákat vehet le a polcokról az Aldi

Az Aldi Süd az elmúlt években folyamatosan bővítette a kínálatát, most azonban a túl nagy választék túl drágává és nehezen kezelhetővé vált. A sokféle termék bonyolítja az üzletek ellátását, növeli a költségeket, és lassítja az áruk forgását. A diszkontlogika szerint ami nem fogy elég gyorsan, az értékes polchelyet foglal.

A beszámolók alapján több üzletben kikerült az állandó kínálatból például az Ehrmann Grand Dessert, a Zott Sahne Joghurt és a Rana készételei. Ezek a termékek később inkább időszakos akciókban térhetnek vissza. A regionális áruk közül a Schwälbchen, a Frankenland és a Schwarzwaldmilch termékeinek jelenléte is csökkenhet.

Az Aldi Süd szerint a vállalat folyamatosan fejleszti a kínálatát, részleteket azonban versenyjogi okokra hivatkozva nem közölt. Az Aldi Nord jelezte: a változások csak az Aldi Süd üzleteit érintik.

A változás egyelőre az Aldi Süd németországi üzleteit érinti, magyarországi hatásról a beszámoló nem tesz említést.

Az utóbbi napokban (2026. április 23.) tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent, ezért az ALDI az elért árelőnyt továbbadja vásárlóinak. A diszkontlánc a mai naptól több mint 100 termék – köztük pékáruk, hús- és haltermékek, tisztítószerek – árát mérsékli jelentősen, akár 40 százalékos mértékben.