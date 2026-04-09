Sokkoló, amit a családi ház medencéjében találtak: azonnal rendőrt hívtak – videó

Aligátor miatt hívtak rendőrt egy floridai otthonhoz: a váratlan vendég a medencében tűnt fel. A lakók hajnalban szembesültek azzal, hogy egy hatalmas aligátor vette birtokba a kertjüket, és sajátjaként használja a medencét – írja a New York Post.

Aligátor miatt hívtak rendőrt egy floridai otthonhoz – Fotó: Facebook/Tampa Police Department

Aligátor a medencében: a rendőrséghez fordultak a lakók

Március 29-én, nem sokkal hajnali három óra után riasztották a rendőrséget a tampai Arbor Greene lakóközösség egyik házához.

A bejelentés egy betolakodóról szólt, ám a kiérkező egyenruhásokat váratlan látvány fogadta: egy aligátor úszkált a családi ház medencéjében.

Az egyik rendőr a helyszínen megjegyezte, hogy az állat „hatalmas”, miközben az aligátor sziszegve a háló felé mozdult, ami miatt a rendőr hátrébb lépett. A helyszíni beszámolók szerint a példány körülbelül 2,7 méter hosszú volt. A tampai rendőrség közlése szerint egy aligátorbefogó szakember segítségével sikerült kezelni a helyzetet. Az állatot visszaterelték a medencébe, hogy levezesse energiáját, majd ezt követően biztonságosan elfogták.

A felvételeken látható, ahogy a rendőr és a szakember közösen emelik ki az aligátort a vízből, majd egy teherautóra helyezik. A hatóságok szerint az akció sikeres volt, a lakók pedig végül nyugodtan, aligátormentesen térhettek nyugovóra.