Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
aligátor

Sokkoló, amit a családi ház medencéjében találtak: azonnal rendőrt hívtak – videó

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy átlagos éjszaka pillanatok alatt vált rémálommá egy floridai család számára. Különös betolakodó vette ugyanis birtokba a családi ház medencéjét: egy aligátor úszkált a vízben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Aligátor miatt hívtak rendőrt egy floridai otthonhoz: a váratlan vendég a medencében tűnt fel. A lakók hajnalban szembesültek azzal, hogy egy hatalmas aligátor vette birtokba a kertjüket, és sajátjaként használja a medencét – írja a New York Post.

Aligátor miatt hívtak rendőrt egy floridai otthonhoz – Fotó: Facebook/Tampa Police Department

Aligátor a medencében: a rendőrséghez fordultak a lakók

Március 29-én, nem sokkal hajnali három óra után riasztották a rendőrséget a tampai Arbor Greene lakóközösség egyik házához. 

A bejelentés egy betolakodóról szólt, ám a kiérkező egyenruhásokat váratlan látvány fogadta: egy aligátor úszkált a családi ház medencéjében.

Az egyik rendőr a helyszínen megjegyezte, hogy az állat „hatalmas”, miközben az aligátor sziszegve a háló felé mozdult, ami miatt a rendőr hátrébb lépett. A helyszíni beszámolók szerint a példány körülbelül 2,7 méter hosszú volt. A tampai rendőrség közlése szerint egy aligátorbefogó szakember segítségével sikerült kezelni a helyzetet. Az állatot visszaterelték a medencébe, hogy levezesse energiáját, majd ezt követően biztonságosan elfogták.

A felvételeken látható, ahogy a rendőr és a szakember közösen emelik ki az aligátort a vízből, majd egy teherautóra helyezik. A hatóságok szerint az akció sikeres volt, a lakók pedig végül nyugodtan, aligátormentesen térhettek nyugovóra.

Meghalt a világhírű albínó aligátor – fotó

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, megható jelenetek játszódtak le a Golden Gate Parkban. Több százan gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a város ikonikus állatától, a világszerte ismert albínó aligátortól.

 

Ez az aligátor senkinek sem adott elsőbbséget – videó

Végigsöpört az interneten az a drámai videó, amit a Sarasota megyei seriff iroda rögzített. Hét rendőr, illetve egy tapasztalt vadbefogó küzdött meg egy gigantikus, 270 kg-s, több mint 4 méter hosszú aligátorral, befogják és elszállítsák a lakóövezetből.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
