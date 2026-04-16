Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

baleset

Hihetetlen baleset, aligátorral ütközött egy amerikai nő

Tegnap, 15:38
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos, akár végzetes kimenetelű balesetet élt túl egy 25 éves nő Floridában. Autójával elütött egy aligátort, majd járműve felborult. A Myakka Cityben élő Maslin Kurtz ma már otthon lábadozik, noha az ütközés során több csonttörést is szenvedett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetmaslin kurtzfiatalaligátor

A március 5-én történt aligátor-baleset következtében Kurtz váll-, szegycsont- és gerincsérüléseket szenvedett, és napokig intenzív osztályon kezelték. Felépülése azonban az orvosok szerint is figyelemre méltó, hiszen végül műtéti beavatkozás nélkül engedték haza - írja a People.

aligátor
Aligátorral ütközött egy fiatal floridai nő. A kép illusztráció.
Fotó: Unsplash

Az aligátorral való ütközéstől az autó felborult

 

Valóban csoda, hogy ma itt vagyok

– fogalmazott a nő egy közösségi médiában megosztott bejegyzésben. Külön köszönetet mondott annak a házaspárnak, akik a baleset után kimentették őt a roncsból, és mellette maradtak, amíg megérkezett a segítség. „Imádkoztak velem, és végig támogattak. Nélkülük nem sikerült volna” – írta. A baleset után Kurtz barátai adománygyűjtést indítottak orvosi költségeinek fedezésére. A leírás szerint a fiatal nőt „hihetetlenül szerető és inspiráló személyiségként” ismerik, aki mindenkit örömmel és kedvességgel vesz körül. A kampány rövid idő alatt jelentős támogatást kapott: a kitűzött 9000 dolláros célból már közel 7000 dollár (2 millió forint) gyűlt össze.

A történet egyszerre hívja fel a figyelmet a floridai vadon veszélyeire és az emberi összefogás erejére. Kurtz felépülése még időt igényel, de túlélése sokak szerint valóban a csodával határos. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy aligátort találtak egy medencében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!