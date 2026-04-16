Hihetetlen baleset, aligátorral ütközött egy amerikai nő

A március 5-én történt aligátor-baleset következtében Kurtz váll-, szegycsont- és gerincsérüléseket szenvedett, és napokig intenzív osztályon kezelték. Felépülése azonban az orvosok szerint is figyelemre méltó, hiszen végül műtéti beavatkozás nélkül engedték haza - írja a People.

Aligátorral ütközött egy fiatal floridai nő. A kép illusztráció.

Fotó: Unsplash

Az aligátorral való ütközéstől az autó felborult

Valóban csoda, hogy ma itt vagyok

– fogalmazott a nő egy közösségi médiában megosztott bejegyzésben. Külön köszönetet mondott annak a házaspárnak, akik a baleset után kimentették őt a roncsból, és mellette maradtak, amíg megérkezett a segítség. „Imádkoztak velem, és végig támogattak. Nélkülük nem sikerült volna” – írta. A baleset után Kurtz barátai adománygyűjtést indítottak orvosi költségeinek fedezésére. A leírás szerint a fiatal nőt „hihetetlenül szerető és inspiráló személyiségként” ismerik, aki mindenkit örömmel és kedvességgel vesz körül. A kampány rövid idő alatt jelentős támogatást kapott: a kitűzött 9000 dolláros célból már közel 7000 dollár (2 millió forint) gyűlt össze.

🇺🇸 Una mujer de Florida se recupera tras chocar contra un caimán, lo que provocó que su vehículo volcara.



Maslin Kurtz, de 25 años, sufrió fracturas y ya fue dada de alta.



Una campaña en GoFundMe busca apoyarla tras el accidente ocurrido el 5 de marzo. pic.twitter.com/bLR4yN21VP — El Pergamino (@ElPergaminosv) April 16, 2026

A történet egyszerre hívja fel a figyelmet a floridai vadon veszélyeire és az emberi összefogás erejére. Kurtz felépülése még időt igényel, de túlélése sokak szerint valóban a csodával határos. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy aligátort találtak egy medencében.