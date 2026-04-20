Bor, sör vagy tömény? Kiderült, melyik ital a legegészségesebb

2026-ban egy több mint 340 ezer brit felnőttet vizsgáló kutatás arra jutott, hogy a nagyobb alkoholfogyasztás emeli az összhalálozás, a daganatos halálozás és a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. A kutatók ugyanakkor azt is látták, hogy kisebb mennyiségnél a bor kedvezőbb mintázatot mutatott, mint a sör, a cider vagy az égetett szeszek.
Az alkohol fajtája sem mindegy
A kutatás szerint:
az alacsony vagy mérsékelt borfogyasztás alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal társult,
míg a sör, a cider és a tömény italok már hasonló mennyiségnél is kedvezőtlenebb eredményt mutattak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a bor egészséges lenne, csak azt, hogy ebben a vizsgálatban kedvezőbb kapcsolat látszott nála.
Fontos a figyelmeztetés
A szakértők szerint az eredményeket óvatosan kell kezelni, mert a kutatás megfigyeléses volt, és a résztvevők maguk vallották be, mennyit ittak. A WHO álláspontja továbbra is az, hogy nincs teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint az egészség szempontjából – tájékoztat a Food and Wine.
Mi a tanulság?
A jelenlegi kép alapján nem érdemes egészségügyi okból alkoholt inni.
Ha valaki fogyaszt alkoholt, a kutatás szerint a bor kedvezőbb választásnak tűnhet, de a legbiztosabb út továbbra is a mértékletesség.
Ez is érdekelhet:
Gondolta volna? Ezek az alkoholok okozhatnak hasmenést
Egyes alkoholtartalmú italok fogyasztása nemcsak másnaposságot, hanem emésztési panaszokat is okozhat– erre hívta fel a figyelmet Marina Kaljuzsnaja pszichiáter-narkológus. A szakértő szerint az ital típusa és összetétele jelentős szerepet játszik abban, hogy kialakul-e hasmenés és más kellemetlen tünet.
Ez történik a testeddel, ha leállsz az alkohollal – az eredmény sokkoló!
Az alkohol évtizedek óta része a mindennapoknak, pedig a tudomány egyre világosabban mutatja: nincs biztonságos mennyiség. Az alkohol hatásai a szívre, májra és agyra már kisebb mennyiségben is pusztítóak, ugyanakkor a jó hír, hogy a szervezet képes meglepően gyorsan regenerálódni, ha abbahagyjuk az ivást.