Bor, sör vagy tömény? Kiderült, melyik ital a legegészségesebb

2026-ban egy több mint 340 ezer brit felnőttet vizsgáló kutatás arra jutott, hogy a nagyobb alkoholfogyasztás emeli az összhalálozás, a daganatos halálozás és a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. A kutatók ugyanakkor azt is látták, hogy kisebb mennyiségnél a bor kedvezőbb mintázatot mutatott, mint a sör, a cider vagy az égetett szeszek.

Nem mindegy, milyen alkoholt iszik: Bor, sör vagy tömény?

Az alkohol fajtája sem mindegy

A kutatás szerint:

az alacsony vagy mérsékelt borfogyasztás alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal társult,

míg a sör, a cider és a tömény italok már hasonló mennyiségnél is kedvezőtlenebb eredményt mutattak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a bor egészséges lenne, csak azt, hogy ebben a vizsgálatban kedvezőbb kapcsolat látszott nála.

Fontos a figyelmeztetés

A szakértők szerint az eredményeket óvatosan kell kezelni, mert a kutatás megfigyeléses volt, és a résztvevők maguk vallották be, mennyit ittak. A WHO álláspontja továbbra is az, hogy nincs teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint az egészség szempontjából – tájékoztat a Food and Wine.

Mi a tanulság?

A jelenlegi kép alapján nem érdemes egészségügyi okból alkoholt inni.

Ha valaki fogyaszt alkoholt, a kutatás szerint a bor kedvezőbb választásnak tűnhet, de a legbiztosabb út továbbra is a mértékletesség.