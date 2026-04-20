Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durván beszóltak Ursula von der Leyennek – erre még ő sem számított

Váratlan!

Rendkívüli szünet jön az iskolákban, a legtöbb szülő nem is tud róla!

alkohol

Bor, sör vagy tömény? Kiderült, melyik ital a legegészségesebb

17 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindegy, milyen alkoholt választ valaki, legalábbis egy friss kutatás szerint. Az alkohol egészségügyi hatásai továbbra is kockázatosak, de a 2026-ban bemutatott vizsgálat alapján az alacsony vagy mérsékelt borfogyasztás kedvezőbb összefüggést mutatott, mint a sör, a cider vagy a tömény italok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alkoholegészségboralkoholfogyasztás

2026-ban egy több mint 340 ezer brit felnőttet vizsgáló kutatás arra jutott, hogy a nagyobb alkoholfogyasztás emeli az összhalálozás, a daganatos halálozás és a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. A kutatók ugyanakkor azt is látták, hogy kisebb mennyiségnél a bor kedvezőbb mintázatot mutatott, mint a sör, a cider vagy az égetett szeszek.

Nem mindegy, milyen alkoholt iszik: Bor, sör vagy tömény?
Nem mindegy, milyen alkoholt iszik: Bor, sör vagy tömény?
Fotó: Dan Gold / Unsplash

Az alkohol fajtája sem mindegy

A kutatás szerint:

az alacsony vagy mérsékelt borfogyasztás alacsonyabb szív- és érrendszeri kockázattal társult,

míg a sör, a cider és a tömény italok már hasonló mennyiségnél is kedvezőtlenebb eredményt mutattak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a bor egészséges lenne, csak azt, hogy ebben a vizsgálatban kedvezőbb kapcsolat látszott nála.

Fontos a figyelmeztetés

A szakértők szerint az eredményeket óvatosan kell kezelni, mert a kutatás megfigyeléses volt, és a résztvevők maguk vallották be, mennyit ittak. A WHO álláspontja továbbra is az, hogy nincs teljesen biztonságos alkoholfogyasztási szint az egészség szempontjából – tájékoztat a Food and Wine.

Az alacsony-mérsékelt borfogyasztás kedvezőbb kockázattal járt, mint a sör vagy a tömény ital
Az alacsony-mérsékelt borfogyasztás kedvezőbb kockázattal járt, mint a sör vagy a tömény ital
Fotó: Zan Lazarevic / Unsplash

Mi a tanulság?

A jelenlegi kép alapján nem érdemes egészségügyi okból alkoholt inni. 

Ha valaki fogyaszt alkoholt, a kutatás szerint a bor kedvezőbb választásnak tűnhet, de a legbiztosabb út továbbra is a mértékletesség.

Ez is érdekelhet:

Gondolta volna? Ezek az alkoholok okozhatnak hasmenést

Egyes alkoholtartalmú italok fogyasztása nemcsak másnaposságot, hanem emésztési panaszokat is okozhat– erre hívta fel a figyelmet Marina Kaljuzsnaja pszichiáter-narkológus. A szakértő szerint az ital típusa és összetétele jelentős szerepet játszik abban, hogy kialakul-e hasmenés és más kellemetlen tünet.

Ez történik a testeddel, ha leállsz az alkohollal – az eredmény sokkoló!

Az alkohol évtizedek óta része a mindennapoknak, pedig a tudomány egyre világosabban mutatja: nincs biztonságos mennyiség. Az alkohol hatásai a szívre, májra és agyra már kisebb mennyiségben is pusztítóak, ugyanakkor a jó hír, hogy a szervezet képes meglepően gyorsan regenerálódni, ha abbahagyjuk az ivást.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!