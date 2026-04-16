Aktivisták készülnek „megszállni” egy kutyatelepet: több ezer állatot szabadítanának ki

Egy nagyszabású állatvédő akció készül az Egyesült Államokban: aktivisták bejelentették, hogy április 19-én megpróbálnak behatolni egy wisconsini kutyatenyésző és kutatólétesítménybe, hogy mintegy 2000 beagle-t szabadítsanak ki. A szervezők szerint a cél az állatkínzás megakadályozása, a létesítmény üzemeltetői azonban jogellenes akciótól tartanak – írja a New York Post.

Valóban állatkínzás történik a beagle-tenyészetben?

A Ridglan Farms nevű létesítmény egyszerre működik kutyatenyészetként és kutatólaboratóriumként, és évek óta áll a viták középpontjában: nem ez az első alkalom, hogy egy állatkísérletek elleni aktivista mozgalom célpontjává vált.

Az állatvédő szervezetek szerint a telepen súlyos állatkínzás történhetett, többek között invazív orvosi beavatkozásokkal, például altatás nélküli szemészeti műtétekkel.

Az ügyben hatósági vizsgálat is indult: egy különleges ügyész megállapította, hogy bizonyos beavatkozások sérthették az állatorvosi előírásokat, és állatkínzásnak minősülhettek. A vállalat ugyanakkor tagadja a vádakat, és közlése szerint nincs hiteles bizonyíték a visszaélésekre.

Az aktivisták „Ridglan Rescue” néven szerveződnek, és állításuk szerint több mint 1700 ember csatlakozhat az akcióhoz. Tervük szerint erőszakmentes eszközökkel hatolnának be a területre, és minden kutyát kihoznának a ketrecekből.

A hatóságok és a létesítmény üzemeltetői jelentős károktól tartanak, amelyek elérhetik a több millió dollárt is.

A telep körül időközben megerősített védelmi intézkedéseket vezettek be, többek között kerítéseket, szénabála-falakat és árkokat is kialakítottak. A helyzetet tovább élezi, hogy az aktivisták szerint a rendőrségi beavatkozás „jogellenes” lenne, míg a cég szerint éppen a hatóságok feladata a rend fenntartása és az állatok védelme.