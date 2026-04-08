Döbbenetes állatkínzás: több mint 250 uszkárt mentettek ki egy házból

A helyszínre érkező mentőcsapatok megdöbbentő látvánnyal szembesültek. A kutyák saját ürülékükben éltek, sokuk bőre sebes volt, szőrük pedig súlyosan elhanyagolt, csomós állapotban volt. Egy, az ingatlan belsejében készült felvételen az állatok szinte teljesen ellepik a szobát: egymáson másznak, bútorok alá húzódnak, sőt még egy fatüzelésű kandallóban is menedéket keresnek. Az állatkínzásnak az efféle módja egyre gyakoribb probléma az Egyesült Királyságban - írja a Daily Mail.

A mentést követően számos kutyát az RSPCA nottinghami Radcliffe Állatközpontjába szállítottak. Az állatok közül többen annyira féltek a külvilágtól, hogy a gondozóknak a kennelekből a szabadba kellett vinniük őket, hogy fokozatosan szoktassák őket az új környezethez. Az interneten gyorsan elterjedtek olyan feltételezések, hogy a megrázó képek mesterséges intelligenciával készültek. Ezt azonban Jo Hirst, az RSPCA felügyelője határozottan cáfolta. Mint elmondta, a közönség hitetlenkedése érthető, de a felvételek sajnos a valóságot tükrözik. Hozzátette:

egyre gyakoribbak az olyan esetek, ahol nem csupán néhány, hanem akár több tucat vagy száz állat is érintett.

A megmentett kutyák közül sok már új, szerető otthonra talált, azonban két uszkár, Eva és Teddy továbbra is gazdára vár. Más állatokat különböző központokba szállítottak: köztük Stevie-t, a siket és vak cocker spánielt, valamint Sandyt, az őt segítő uszkárt, akik elválaszthatatlan párost alkotnak, így közös örökbefogadásuk szükséges. Jelenleg a hertfordshire-i Southridge Állatközpont gondozásában élnek. Az eset nem egyedülálló. A jelentések szerint a világjárvány óta mintegy 70 százalékkal nőtt a rossz körülmények között tartott állatok száma. Egy másik, 2025 áprilisi mentés során több mint 80 kutyát, két macskát és egy csirkét találtak egy doncasteri házban, szintén rendkívül elhanyagolt állapotban. A történet ugyanakkor reményt is hordoz.

Néhány megmentett kutya új szerepet kapott az életben: négy állat – Bruce, Pablo, Lola és Nellie – a rendőrség kötelékébe került, és ma már szimatoló kutyaként segítik a bűnüldözést.

Kiképzésük során kábítószerek és más illegális tárgyak felderítésében vesznek részt. Wes Donnelly rendőr szerint ezek az állatok „az elhanyagoltságból valódi célt kaptak”. Mint fogalmazott, mindent megtesznek azért, hogy a kutyák a lehető legjobb életet élhessék, és munkájukkal értékes segítséget nyújtsanak a hatóságoknak.