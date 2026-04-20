Sikoltozó majmok, vergődő kutyák: állatkísérletekről szivárogtak ki titkos laborvideók

Az állatkísérletekről készült felvételeket egy volt laboratóriumi dolgozó készítette, aki azt mondja, máig nem tudja feldolgozni a látottakat.

Az állatkísérleteknek otthont adó laboratóriumokban óriási szenvedésen mennek keresztül a kutyák is – Fotó: pexels.com / illusztráció

Amikor jelentkeztem erre a munkára, azért tettem, mert szeretem az állatokat. Ehelyett azt kellett látnom, hogy a munkánk az ő szenvedésük elősegítése. Kísértenek az állatok sikolyai és nyüszítései. Amikor törődsz velük, egyszerűen összetör a szíved

– idézte a férfit a Mirror.

Brutális jelenetek az állatkísérletet végző laborokban

A beszámolók szerint a videókon többek között:

majmokat rögzítenek, miközben kísérleti szereket juttatnak a szervezetükbe

beagle-ökre maszkot szíjaznak, hogy vegyi anyagokat lélegezzenek be

nyulakat és patkányokat szűk csövekbe zárnak vizsgálatokhoz

mini malacokon nyílt sebeket kezelnek kísérleti anyagokkal

Az ügyet feltáró Animal Aid és Animals International szerint ezek a képek a „valódi, rejtett valóságot” mutatják.

„Ez kínzás tudományos köntösben”

Iain Green, az Animal Aid igazgatója keményen fogalmazott:

Az állatok szenvedése ezeken a felvételeken borzalmas. Ez kínzás, amit tudománynak neveznek.

Az aktivisták azonnali lépéseket követelnek, többek között az új kísérletek felfüggesztését és az összes jelenlegi engedély felülvizsgálatát.

Árnyaltabb a kép?

A Understanding Animal Research szerint azonban a kép árnyaltabb. Egy szakértőjük így nyilatkozott: „Az extrém szenvedéssel járó kísérletek rendkívül ritkák, és a felvételek valószínűleg a legszélsőségesebb eseteket mutatják.”

Hozzátette, hogy számos életmentő gyógyszer – például daganatos betegségek kezelése – nem jöhetett volna létre állatkísérletek nélkül.

A botrány nyomán egyre nagyobb a nyomás a brit kormányon, hogy gyorsítsa fel az állatkísérletek kivezetését. Bár már léteznek alternatívák – például sejttenyészetek vagy úgynevezett „organ-on-chip” technológiák –, a szakértők szerint ezek még nem képesek teljesen kiváltani az élő szervezetek vizsgálatát.

Aktivisták készülnek „megszállni” egy kutyatelepet: több ezer állatot szabadítanának ki

Aktivisták tömege készül behatolni egy wisconsini kutyatenyésztő és kutatólétesítménybe, hogy kiszabadítsanak mintegy 2000 beagle kutyát. A telep működésével kapcsolatban súlyos állatkínzás gyanúja merült fel.