Mit álmodunk a halál előtt? – Új kutatás tárta fel, mit láthatnak az emberek a halál közeledtével

A tanulmányt olasz kutatók készítették, és 239 palliatív ellátásban dolgozó szakember tapasztalatait dolgozta fel a végstádiumú betegek úgynevezett életvégi álmairól és látomásairól. A 2026 márciusában a Death Studies folyóiratban megjelent kutatás szerint ezek az élmények gyakran érzelmileg erősek, szimbolikusak, és segíthetnek abban, hogy a betegek kimondhatatlan félelmekről is beszélni tudjanak.

A halál előtti álmok a vizsgálat szerint sok esetben elhunyt szeretteikhez, fényhez, ajtókhoz vagy lépcsőkhöz kapcsolódnak

Fotó: macrovector / Freepik

Milyen álmok jelenhetnek meg az élet végén?

A visszajelzések alapján:

sok beteg elhunyt hozzátartozókkal találkozott álmaiban, mások pedig átmenetet jelképező képekről számoltak be, például ajtókról, lépcsőkről vagy erős fényről.

A kutatók szerint ezek az élmények nem feltétlenül ijesztőek, sőt sokszor megnyugvást, békét és elfogadást tükröznek.

Fotó: Freepik

Nem minden élmény megnyugtató

A szakemberek ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy egyes látomások nyugtalanítóak vagy félelmetesek voltak. A tanulmány értelmezése szerint ezek hátterében feldolgozatlan érzelmi konfliktusok vagy kielégítetlen lelki és klinikai szükségletek is állhatnak.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az életvégi álmok segíthetnek a betegeknek szimbolikus formában beszélni a halálról, olyan témákról is, amelyeket másként nehezen tudnának megfogalmazni. A szerzők szerint ezek az élmények a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók számára is fontos kapaszkodót jelenthetnek a beteg lelkiállapotának megértésében – hívta fel a figyelmet a Daily Mail.