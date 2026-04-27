Rémisztő körülmények között tartott lajhárok kerültek elő

Tizenhárom alultáplált állatot menekítettek kia floridai Sloth World Orlando (orlandói lajhárvilág) gondozásából a megnyitás előtt. A jelentések szerint hideg, betegség, víz- és áramhiány, valamint rossz tartási körülmények is hozzájárulhattak a történtekhez.
Több alultáplált állatot mentettek ki
Tizenhárom alultáplált lajhárt mentettek ki pénteken a floridai Sloth World Orlandóból, miután kiderült, hogy a létesítményben korábban több tucat állat pusztult el. A turistalátványosság Orlando híres International Drive nevű útja mellett nyílt volna meg, de a vállalkozás végül még a megnyitás előtt bajba került – írja a New York Post.
A kimentett kétujjú lajhárok a Central Florida Zoo & Botanical Gardens szakértő állatorvosi csapatához kerültek.
Az állatkert közlése szerint mind a 13 állat túlélte a rehabilitáció második éjszakáját is, folyamatos felügyelet mellett.
Több lajhár kiszáradva és soványan érkezett, néhányuk kritikusabb ellátásra szorult. Az állatok között van egy súlyos állapotban lévő és egy vemhes lajhár is. A cél az, hogy később hosszú távú otthont találjanak nekik egy akkreditált állatkertben vagy hasonló intézményben.
A mentés előtt egy nappal a hatóságok leállították a munkát a Sloth World Orlandónál.
A vizsgálatok szerint korábban 31 lajhár pusztult el a vállalkozás gondozásában, még azelőtt, hogy a látványosság megnyílt volna a közönség előtt.
A tulajdonos, Ben Agresta ezután közölte, hogy a tervezett „lajhárium” már nem nyit meg, és csődvédelmet kezdeményeznek.
A háttérben súlyos tartási problémák állhattak. Egy korábbi jelentés szerint 2024 decemberében 21, Guyanából importált lajhár pusztult el egy orlandói állatimport-raktárban, miután a hőmérséklet veszélyesen alacsonyra esett. Az épületben nem volt megfelelő víz és áram, a hősugárzók pedig leálltak. Később Peruból is érkeztek lajhárok, közülük kettő már érkezéskor halott volt, a többi pedig lesoványodott állapotban pusztult el – derül ki az ABC News cikkéből.
