Nem tud éjszaka aludni? Mutatjuk melyik az a vitamin, amit sürgősen pótoljon

Egyre több kutatás vizsgálja, hogyan befolyásolja ez az ásványi anyag a pihenést és a regenerációt. Vajon a magnéziumhiány valóban rontja az alvás minőségét és hozzájárul az alvászavarokhoz? – kiderül a FitBook cikkéből.

Az alvás minőségét is rontja a magnéziumhiány

A pihentető alvás kulcsa

Egy átfogó tanulmány embereken és állatokon végzett vizsgálatok eredményeit elemezte. A kutatók szerint a magnézium segíti az idegrendszer megnyugtatását és az izmok ellazulását.

Hatására csökken az idegi túlműködés, mivel gátolja az izgató jeleket és erősíti a nyugtató folyamatokat.

Emellett támogatja a melatonin termelődését és csökkenti a stresszhormon, a kortizol szintjét. Különösen idősebbeknél és alvásproblémákkal küzdőknél figyeltek meg javulást a mérhető alvási mutatókban.

Pozitív hatások jelentkeztek álmatlanság, alvási apnoe és nyugtalan láb szindróma esetén is.

Fontos azonban, hogy a különböző magnéziumformák hatékonysága még nem teljesen egyértelmű. A szakértők szerint további kutatások szükségesek az ideális adagolás és alkalmazás meghatározásához.