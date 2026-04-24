Nem tud éjszaka aludni? Mutatjuk melyik az a vitamin, amit sürgősen pótoljon

Nem tud aludni éjszaka, vagy gyakran felébred hajnalban? Lehet, hogy az alvás minősége összefügg a szervezet magnéziumszintjével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több kutatás vizsgálja, hogyan befolyásolja ez az ásványi anyag a pihenést és a regenerációt. Vajon a magnéziumhiány valóban rontja az alvás minőségét és hozzájárul az alvászavarokhoz? kiderül a FitBook cikkéből.

alvás
Az alvás minőségét is rontja a magnéziumhiány
Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

A pihentető alvás kulcsa

Egy átfogó tanulmány embereken és állatokon végzett vizsgálatok eredményeit elemezte. A kutatók szerint a magnézium segíti az idegrendszer megnyugtatását és az izmok ellazulását. 

Hatására csökken az idegi túlműködés, mivel gátolja az izgató jeleket és erősíti a nyugtató folyamatokat.

 Emellett támogatja a melatonin termelődését és csökkenti a stresszhormon, a kortizol szintjét. Különösen idősebbeknél és alvásproblémákkal küzdőknél figyeltek meg javulást a mérhető alvási mutatókban.

Pozitív hatások jelentkeztek álmatlanság, alvási apnoe és nyugtalan láb szindróma esetén is.

Fontos azonban, hogy a különböző magnéziumformák hatékonysága még nem teljesen egyértelmű. A szakértők szerint további kutatások szükségesek az ideális adagolás és alkalmazás meghatározásához.

Veszélyes vagy jótékony a nappali szunyókálás?

A modern életmód miatt sokan szenvednek alváshiánytól, ami komoly egészségügyi kockázatokkal járhat, például növeli a szív- és érrendszeri betegségek esélyét. Ugyanakkor egy kutatás kimutatta, hogy a hétvégi szunyókálás részben kompenzálhatja a kialvatlanságot, és akár 19–20%-kal csökkentheti ezeknek a betegségeknek a kockázatát.

Egy módszer, ami segít gyorsan visszaaludni

A 4-6-os légzéstechnika segíthet lecsendesíteni a zakatoló gondolatokat és megnyugtatni az idegrendszert, így könnyebb visszaaludni éjszaka. A módszer lényege, hogy 4 másodpercig belélegzünk, majd 6 másodpercig lassan kilélegzünk, ami pár perc alatt lassítja a pulzust és oldja a feszültséget.

 

 

