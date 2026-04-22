Túl sok alvás? Ezért lehet veszélyes a nappali szunyókálás

Egyre több kutatás vizsgálja, hogyan hat az alvás az egészségünkre, különösen idősebb korban. Az alvás minősége és mennyisége kulcsszerepet játszik abban, hogy milyen állapotban van a szervezetünk – írja a FoxNews.

A nappali alvás és az egészség kapcsolata

Egy friss kutatás során 1338 idősebb felnőttet követtek több éven keresztül, hogy feltérképezzék a nappali alvási szokásaikat. A vizsgálat kimutatta, hogy a gyakori vagy hosszabb nappali szundítás összefügghet a magasabb halálozási kockázattal.

A kutatók szerint az idősebbek 20–60 százaléka rendszeresen alszik napközben, ami önmagában nem probléma, de bizonyos mintázatok már figyelmeztető jelek lehetnek.

Mikor lehet gond az alvással?

Az eredmények alapján több tényező is növelheti a kockázatot:

a hosszabb ideig tartó nappali alvás

a gyakori szunyókálás

a reggeli/délelőtti órákban történő alvás

A kutatás szerint például a reggeli alvás akár 30 százalékkal is növelheti a halálozás kockázatát. Emellett minden plusz egy óra nappali alvás körülbelül 13 százalékkal emelheti a rizikót.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a túl sok nappali alvás egy háttérben meghúzódó betegség jele is lehet. A gyakori alvásigény összefügghet például szív- és érrendszeri betegségekkel, idegrendszeri hanyatlással, alvászavarokkal vagy egyéb krónikus betegségekkel.

A kutatók kiemelik, hogy az eredmények nem bizonyítják, hogy a nappali alvás önmagában veszélyes lenne, inkább arról van szó, hogy az alvási szokások változása jelezheti az egészségi állapot romlását.

