Sokan nem tudják, de ezért öregszenek gyorsabban

Az alvási pozíció hatása nem csupán a kényelmet befolyásolja, hanem a bőr állapotát is. Azok, akik oldalt vagy hason alszanak, gyakran órákon keresztül nyomják az arcukat a párnához, ami folyamatos terhelést jelent a bőr számára. Ez a nyomás és súrlódás kombinációja idővel csökkenti a bőr rugalmasságát, és tartós ráncok kialakulásához vezethet – írja a Focus.

Illusztráció/Unplash

Az oldalt alvóknál gyakran megfigyelhető az úgynevezett „sleep wrinkles”, vagyis alvás közbeni ráncok megjelenése. Ezek leginkább az arcon, az orr és a száj közötti területen, valamint a dekoltázson jelennek meg. A hason alvás még nagyobb kockázatot jelent, mivel ilyenkor az arc teljes felülete közvetlenül a párnához préselődik.

Az alvás közbeni arcnyomás nemcsak ráncokat okozhat, hanem ronthatja a vérkeringést és a nyirokkeringést is. Ez reggeli puffadáshoz, duzzanathoz és fakóbb bőrképhez vezethet. Hosszú távon a kollagén és az elasztin rostok is károsodhatnak, ami a bőr megereszkedését idézi elő.

Mit tehet a bőröregedés ellen?

Bár a háton alvás lenne az ideális megoldás, sokan nehezen tudnak váltani. Szerencsére léteznek alternatívák:

memóriahabos párna ráncok ellen – segít csökkenteni az arcra nehezedő nyomást

selyem párnahuzat előnyei – csökkenti a súrlódást, így kevésbé gyűrődik a bőr

szatén párnahuzat – kedvezőbb árú megoldás, hasonló hatással

Ezek az apró változtatások hosszú távon is segíthetnek megelőzni az alvás közbeni ráncok kialakulását.

