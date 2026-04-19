Súlyos figyelmeztetés: egy gyakori hiánybetegség növelheti az Alzheimer-kór kockázatát

A vashiányos vérszegénység lényege, hogy a szervezet nem tud elegendő vörösvérsejtet előállítani, így romlik az oxigénszállítás hatékonysága. Ez nemcsak általános gyengeséget okoz, hanem az agyat is érinti, amely különösen érzékeny az oxigénhiányra. A jelenség már eddig is összefüggésbe hozható volt memóriazavarokkal és koncentrációs problémákkal, de most először sikerült ilyen erős kapcsolatot kimutatni a demencia és az Alzheimer-kór kialakulásával, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A vashiány oxigénhiányt okozhat az agyban, ami hosszabb távon demencia, Alzheimer-kór kialakulásához vezethet

Évekig követték a résztvevőket

A Stockholm University kutatói több mint kétezer, 60 év feletti, kezdetben teljesen egészséges ember állapotát vizsgálták közel kilenc éven keresztül. A vérminták elemzése során nemcsak a hemoglobinszintet figyelték, hanem egy olyan fehérjét is, amely kulcsszerepet játszik az Alzheimer-kór kialakulásában. Az eredmények egyértelműek voltak: a vérszegénységben szenvedők körében jóval nagyobb arányban jelent meg a betegség, és a kóros fehérjék szintje is magasabb volt náluk.

Érdekes ellentmondásra is fény derült. Bár a vashiány jóval gyakoribb a nőknél, a kutatás szerint a férfiaknál súlyosabb következményekkel járhat. Ennek egyik oka az lehet, hogy a férfiaknál ritkábban fordul elő ez az állapot, ezért amikor mégis jelentkezik, gyakran már más betegségekhez kapcsolódik.

Tömegeket érint a vashiány, ezzel együtt az Alzheimer-kór veszélye

A szakértők szerint világszerte emberek milliárdjai szenvednek vashiányban, és sok esetben fel sem ismerik időben. A tünetek ugyanis könnyen összetéveszthetők a mindennapi kimerültséggel vagy stresszel.

Tipikus jelek lehetnek:

tartós fáradtság és gyengeség

sápadtság

légszomj vagy szapora szívverés

A jó hír az, hogy a vashiány sok esetben kezelhető és megelőzhető. A megfelelő étrend, a vasban gazdag ételek fogyasztása és szükség esetén a táplálékkiegészítők szedése jelentősen javíthatja az állapotot. Közben nem szabad elfelejteni, hogy a demencia kialakulása összetett folyamat. Az életmód, a szív- és érrendszeri egészség, valamint a mentális aktivitás mind befolyásolják a kockázatot.

