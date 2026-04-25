Elrabolták a család kedvencét, majd olyan helyre került, ahol megölték – videó

Egy kansasi család idős, beteg macskája tűnt el az otthonuk elől. A beszámolók szerint az Amazon-futár elvitte az állatot a kocsifelhajtóról. A Sidney nevű macska később több menhelyre került, míg elaltatták.

Ellopta a macskát az Amazon-futár

Ellopta a macskát az Amazon-futár, majd elvitte az állatmenhelyre elaltatni

Reeves akkor kezdett aggódni, amikor szeretett macskája eltűnt. A szomszéd csengőkamerájának felvétele alapján derült ki, hogy a futár kiszállt a furgonból, felvette Sidney-t, majd magával vitte. A gazda szerint a macska különösen barátságos volt, gyakran pihent a teraszon, és szívesen ment emberek közelébe.

Sidney már nagyon idős és gyenge volt, élete utolsó szakaszában járt. Gazdája speciális étellel és gyógyszerekkel gondoskodott róla, hogy az utolsó napjai minél nyugodtabban teljenek. A futár több állatkórházba és menhelyre is elvitte, végül a KC Pet Projecthez (Egy Kansas Cityben működő állatmenhely) került.

Videó, ahogy az Amazon-futár ellopja a macskát:

Ott az állatorvos úgy ítélte meg, hogy az idős macska túl gyenge, ezért elaltatták, mielőtt visszakerülhetett volna a családjához. Reeves szerint Sidneynek otthon, a szerettei között kellett volna meghalnia, nem idegenek között. A család feljelentést tett, és az Amazon felelősségre vonását várja – számol be a Daily Mail.

Nem egyedi esetről van szó, mármint a macskalopás tekintetében. Többször is előfordult már, hogy futárok elrabolták egy család háziállatát. Vizslassunk meg pár esetet a közelmúlt történetéből!

Az Amazon-futár jött, látott és vitte a macskát – videó

Egy kaliforniai Amazon-futár kiszállította a csomagot, majd nemes egyszerűséggel megfogta a ház tulajdonosának cicáját és elvitte. A macskalopást a ház biztonsági kamerája örökítette meg.

Ellopott a futár egy macskát, váratlan fordulattal ért véget a történet

Egy brit család napokra elveszítette kedvencét. A macskalopás azonban nem maradt titokban, mivel mindent rögzített az ajtócsengő kamerája.

Ellátásra szorul a macska, amit felkapott és elvitt az Amazon futár

Sokkoló jelenetet rögzített egy kapucsengő kamerája az angliai Elland városában: egy Amazon-csomagot kézbesítő futár a felvétel szerint egyszerűen felkapta a ház előtt ülő macskát, majd elsétált vele. A család teljesen összetört, az ellopott macska azóta sem került elő.