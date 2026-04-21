Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Rágyújtott vezetés közben, azonnal atomjaira robbant a kocsija – videó

Anne Hathaway

Olyat villantott a világ legszebbje a premieren, hogy megőrültek tőle a rajongók

Lélegzetelállító megjelenéssel lépett a kamerák elé a hollywoodi sztár. Anne Hathaway egy élénkvörös ruhában érkezett Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjére. A látványos összeállítást ékszerekkel és platformszandállal tette teljessé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Anne HathawayAz Ördög Pradát viselszínésznő

Anne Hathaway látványos szettben érkezett hétfő este Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjére. A színésznő egy élénkvörös, pánt nélküli selyemruhát viselt, amelyhez Bulgari ékszereket és piros platformszandált választott. A ruha különlegességét a strukturált felsőrész és a bokáig érő, 3D-s pliszírozott szoknya adta, haját pedig laza hullámokban viselte.

Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjén, US actress Anne Hathaway attends the world premiere of "The Devil Wears Prada 2" at Lincoln Center in New York City, on April 20, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
 Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjén Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjén

A vörös szőnyegen Meryl Streep is megjelent, aki a filmben ismét Miranda Priestlyt alakítja. Ő szintén vörösben érkezett, egy köpenyszerű darabot viselt fekete kesztyűvel és napszemüveggel. A premieren más ismert sztárok is feltűntek, köztük Emily Blunt, Simone Ashley, Heidi Klum és Winnie Harlow.

A film promókörútja eddig is bővelkedett emlékezetes divatpillanatokban. Hathaway és Streep több világpremieren is részt vett, például Mexikóvárosban, Szöulban és Sanghajban. Hathaway nemrég a People magazin a világ legszebbje címét is megkapta, míg Streep Anna Wintourral együtt szerepelt a Vogue májusi címlapján.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Anne Hathaway attends "The Devil Wears Prada 2" New York premiere on April 20, 2026 in New York City. Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anne Hathaway és Meryl Streep Szöulban

Húsz év után tér vissza a mozivászonra Az ördög Pradát visel folytatása, amelyet Szöulban mutattak be a főszereplők részvételével. Meryl Streep és Anne Hathaway a dél-koreai fővárosban népszerűsítette a filmet, ahol a vörös szőnyegen a rajongókkal is találkoztak.

 

