Olyat villantott a világ legszebbje a premieren, hogy megőrültek tőle a rajongók

Anne Hathaway látványos szettben érkezett hétfő este Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjére. A színésznő egy élénkvörös, pánt nélküli selyemruhát viselt, amelyhez Bulgari ékszereket és piros platformszandált választott. A ruha különlegességét a strukturált felsőrész és a bokáig érő, 3D-s pliszírozott szoknya adta, haját pedig laza hullámokban viselte.

Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjén Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A vörös szőnyegen Meryl Streep is megjelent, aki a filmben ismét Miranda Priestlyt alakítja. Ő szintén vörösben érkezett, egy köpenyszerű darabot viselt fekete kesztyűvel és napszemüveggel. A premieren más ismert sztárok is feltűntek, köztük Emily Blunt, Simone Ashley, Heidi Klum és Winnie Harlow.

A film promókörútja eddig is bővelkedett emlékezetes divatpillanatokban. Hathaway és Streep több világpremieren is részt vett, például Mexikóvárosban, Szöulban és Sanghajban. Hathaway nemrég a People magazin a világ legszebbje címét is megkapta, míg Streep Anna Wintourral együtt szerepelt a Vogue májusi címlapján.

Anne Hathaway és Meryl Streep Szöulban

Húsz év után tér vissza a mozivászonra Az ördög Pradát visel folytatása, amelyet Szöulban mutattak be a főszereplők részvételével. Meryl Streep és Anne Hathaway a dél-koreai fővárosban népszerűsítette a filmet, ahol a vörös szőnyegen a rajongókkal is találkoztak.