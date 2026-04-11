95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Anne Hathaway

Anne Hathaway és Meryl Streep Szöulban – meglepő kulisszatitkok derültek ki

Húsz év után tér vissza a mozivászonra Az ördög Pradát visel folytatása, amelyet Szöulban mutattak be a főszereplők részvételével. Meryl Streep és Anne Hathaway a dél-koreai fővárosban népszerűsítette a filmet, ahol a vörös szőnyegen a rajongókkal is találkoztak.
Anne HathawayAz Ördög Pradát viselMeryl Streepszöul

A folytatás egy jelentősen átalakult médiavilágba helyezi a történetet. A cselekmény szerint Anne Hathaway (Andy Sachs) már tapasztalt szerkesztőként tér vissza, míg Meryl Streep (Miranda Priestly) a hagyományos magazinpiac hanyatlásával küzd. A történet középpontjában az áll, hogyan változtatta meg a digitális korszak – az okostelefonok, a közösségi média és a mesterséges intelligencia – a divat- és médiavilág működését.

Anne Hathaway és Meryl Streep meglepetés ajándékot kaptak Szöulban SEOUL, SOUTH KOREA - APRIL 08: Meryl Streep and Anne Hathaway were surprised by the gift during a press conference for the movie The Devil Wears Prada 2 at the Four Seasons Hotel on April 8, 2026, in Seoul, South Korea. Hwawon Lee / Anadolu (Photo by Hwawon Lee / Anadolu via AFP)
Anne Hathaway és Meryl Streep meglepetés ajándékot kaptak Szöulban
Fotó: HWAWON LEE / ANADOLU

Anne Hathaway  és Meryl Streep Szöulban jártak

A színésznők a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták: a film témája szorosan kapcsolódik a jelenlegi médiakörnyezethez. Meryl Streep szerint az okostelefonok „mindent megváltoztattak”, míg Anne Hathaway arról beszélt, hogy a digitális forradalom új lehetőségeket, de egyben új kihívásokat is hozott - tájékoztat a reutersconnect.com.

A bemutató végén a két színésznő különleges ajándékot is kapott: a film ikonikus piros cipőjének egyedi, koreai hímzéssel díszített változatát.

Az ördög Pradát visel 2 április 29-én kerül a dél-koreai mozikba.

Itt az előzetes, amit sokan vártak: jön Az ördög Pradát visel második része

Húsz évvel az első rész bemutatója után visszatér a divatvilág ikonikus története. Az ördög Pradát visel újra összehozza Meryl Streepet, Anne Hathawayt és Emily Bluntot egy izgalmas folytatásra, ahol a magas divat és a munkahelyi intrikák ismét középpontba kerülnek.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról