Anne Hathaway és Meryl Streep Szöulban – meglepő kulisszatitkok derültek ki

A folytatás egy jelentősen átalakult médiavilágba helyezi a történetet. A cselekmény szerint Anne Hathaway (Andy Sachs) már tapasztalt szerkesztőként tér vissza, míg Meryl Streep (Miranda Priestly) a hagyományos magazinpiac hanyatlásával küzd. A történet középpontjában az áll, hogyan változtatta meg a digitális korszak – az okostelefonok, a közösségi média és a mesterséges intelligencia – a divat- és médiavilág működését.

Anne Hathaway és Meryl Streep meglepetés ajándékot kaptak Szöulban

A színésznők a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták: a film témája szorosan kapcsolódik a jelenlegi médiakörnyezethez. Meryl Streep szerint az okostelefonok „mindent megváltoztattak”, míg Anne Hathaway arról beszélt, hogy a digitális forradalom új lehetőségeket, de egyben új kihívásokat is hozott - tájékoztat a reutersconnect.com.

A bemutató végén a két színésznő különleges ajándékot is kapott: a film ikonikus piros cipőjének egyedi, koreai hímzéssel díszített változatát.

Az ördög Pradát visel 2 április 29-én kerül a dél-koreai mozikba.