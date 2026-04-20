Nem akárkit választottak meg A világ legszebbjének, nagyot szól a név

Negyven felett új szemlélettel tekint önmagára a hollywoodi sztár. A People magazin címlapsztárjaként Anne Hathaway arról is beszélt, hogy végre elengedte a tökéletesség hajszolását. A színésznő szerint ettől magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá vált.
Anne Hathaway a People magazin idei címlapsztárjaként – és a „A világ legszebbje”-ként – arról beszélt, hogy 40 felett már nem a szigorú önfegyelem vezérli. A színésznő szerint ez a szemléletváltás felszabadultabbá és örömtelibbé tette az életét.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Anne Hathaway attends God's Love We Deliver 2025 Golden Heart Awards at Cathedral of St. John the Divine on October 20, 2025 in New York City.
Anne Hathaway
Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anne Hathaway lett a People magazin címlapsztárja

Anne Hathaway a People magazin idei „A világ legszebbje” címlapsztárja lett, és a friss interjúban arról beszélt, hogy 40 felett végre elengedte a tökéletesség hajszolását. A 43 éves színésznő úgy fogalmazott, pályája elején azt hitte, attól lesz jobb művész, ha kifejezetten szigorú önmagával, ma viszont már a felszabadultabb, örömtelibb élet érdekli. Hathaway szerint ez a szemléletváltás magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá tette.

A színésznő hosszú pályafutása során a Neveletlen hercegnőtől a Túl a barátságonon és A nyomorultakon át Hollywood egyik legkeresettebb sztárjává vált. Idén öt filmje is érkezik, köztük a nagy várakozás övezte Az ördög Pradát visel 2. Anne Hathaway elárulta, különösen örömteli élmény volt visszatérni Andy Sachs szerepéhez, és újra együtt dolgozni Meryl Streeppel, Emily Blunttal és Stanley Tuccival, immár több tapasztalattal, más nézőpontból – olvasható a People.com oldalon.

Húsz év után tér vissza a mozivászonra Az ördög Pradát visel folytatása, amelyet Szöulban mutattak be a főszereplők részvételével. Meryl Streep és Anne Hathaway a dél-koreai fővárosban népszerűsítette a filmet, ahol a vörös szőnyegen a rajongókkal is találkoztak.

 

