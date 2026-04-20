Nem akárkit választottak meg A világ legszebbjének, nagyot szól a név

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anne Hathaway lett a People magazin címlapsztárja

Anne Hathaway a People magazin idei „A világ legszebbje” címlapsztárja lett, és a friss interjúban arról beszélt, hogy 40 felett végre elengedte a tökéletesség hajszolását. A 43 éves színésznő úgy fogalmazott, pályája elején azt hitte, attól lesz jobb művész, ha kifejezetten szigorú önmagával, ma viszont már a felszabadultabb, örömtelibb élet érdekli. Hathaway szerint ez a szemléletváltás magabiztosabbá és kiegyensúlyozottabbá tette.

A színésznő hosszú pályafutása során a Neveletlen hercegnőtől a Túl a barátságonon és A nyomorultakon át Hollywood egyik legkeresettebb sztárjává vált. Idén öt filmje is érkezik, köztük a nagy várakozás övezte Az ördög Pradát visel 2. Anne Hathaway elárulta, különösen örömteli élmény volt visszatérni Andy Sachs szerepéhez, és újra együtt dolgozni Meryl Streeppel, Emily Blunttal és Stanley Tuccival, immár több tapasztalattal, más nézőpontból – olvasható a People.com oldalon.

Anne Hathaway is PEOPLE’s 2026 #WorldsMostBeautiful cover star. After years of being her own toughest critic, she is letting go of the idea of perfection — which has only made her more vibrant, confident and in demand. ✨ That's all. ✨ https://t.co/HmwBZqGfEn



📷: Jonny Marlow pic.twitter.com/eJ35i4FJBO — People (@people) April 20, 2026

Húsz év után tér vissza a mozivászonra Az ördög Pradát visel folytatása, amelyet Szöulban mutattak be a főszereplők részvételével. Meryl Streep és Anne Hathaway a dél-koreai fővárosban népszerűsítette a filmet, ahol a vörös szőnyegen a rajongókkal is találkoztak.