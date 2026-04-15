Altatónak szánta, de megölte az antihisztaminnal a 8 hetes csecsemőt a bébiszitter

A csecsemőt 2024. január 15-én hajnalban találták eszméletlenül a kiságyában. Bár azonnal megpróbálták újraéleszteni, és mentőt hívtak, az életét már nem tudták megmenteni – nem sokkal később halottnak nyilvánították. A helyszíni vizsgálatok kezdetben nem mutattak ki semmilyen külsérelmi nyomot vagy elhanyagolásra utaló jelet. A rendőrség szerint a baba megfelelő környezetben élt, így sokáig nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Az ügy azonban váratlan fordulatot vett, amikor a boncolás során antihisztamin nyomaira bukkantak, számolt be a Daily Mail.
Antihisztamin a szervezetben
A szakértők kimutatták a baba vérében a klórfenamin nevű antihisztamint, amelyet gyakran allergiás tünetek kezelésére használnak, és Piriton néven is ismert. A vizsgálatot vezető halottkém, Fiona Wilcox professzor arra a következtetésre jutott, hogy a szert „valószínűleg a bébiszitter adta be”, mégpedig azért, hogy elaltassa a gyakran síró, nyugtalan csecsemőt.
Bár az antihisztaminok sok esetben biztonságosak, a szakértők hangsúlyozzák: ilyen fiatal korban csak orvosi utasításra adhatók. A szóban forgó készítmény ráadásul kifejezetten álmosító hatású, ezért egyesek – veszélyesen – altatóként próbálják használni.
A halottkém szerint a gyógyszer „hozzájárulhatott” a baba halálához, de ezt egyértelműen bizonyítani már nem lehetett.
Súlyos hibák a nyomozásban
A tragédia után a hatóságok eljárása is komoly kritikát kapott. A jelentés szerint a rendőrség több kulcsfontosságú lépést elmulasztott:
- nem vizsgálták meg a cumisüvegeket
- nem kerestek gyógyszermaradványokat a lakásban
- nem hallgatták ki a bébiszittert időben
- a helyszínt csak hónapokkal később vizsgálták át
A halottkém szerint ezzel „visszafordíthatatlanul elvesztek” azok a bizonyítékok, amelyek akár büntetőeljáráshoz is vezethettek volna.
Megdöbbentő fordulat: a bébiszitter tovább dolgozik
Az ügy egyik legfelháborítóbb részlete, hogy a nő, aki a gyanú szerint beadta a gyógyszert, továbbra is gyermekek felügyeletével foglalkozik. Ez újabb kérdéseket vet fel a bébiszitterek ellenőrzésével és képzésével kapcsolatban.
A szakértők szerint nem egyedi esetről van szó. Több szervezet is arra figyelmeztetett, hogy a családok gyakran olyan emberekre bízzák a gyerekeiket, akik bár „professzionális” címeket használnak, valójában nem elég felkészültek.
A jelentés ezért sürgeti:
- a kötelező regisztráció bevezetését
- szigorúbb ellenőrzéseket
- egyértelmű szabályokat a gyermekfelügyeletben dolgozók számára
A tragédia végül „hirtelen csecsemőhalálként” került nyilvántartásba, de a háttérben meghúzódó körülmények súlyos kérdéseket hagytak maguk után.
Erről is írtunk korábban az Origón:
