Altatónak szánta, de megölte az antihisztaminnal a 8 hetes csecsemőt a bébiszitter

A csecsemőt 2024. január 15-én hajnalban találták eszméletlenül a kiságyában. Bár azonnal megpróbálták újraéleszteni, és mentőt hívtak, az életét már nem tudták megmenteni – nem sokkal később halottnak nyilvánították. A helyszíni vizsgálatok kezdetben nem mutattak ki semmilyen külsérelmi nyomot vagy elhanyagolásra utaló jelet. A rendőrség szerint a baba megfelelő környezetben élt, így sokáig nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Az ügy azonban váratlan fordulatot vett, amikor a boncolás során antihisztamin nyomaira bukkantak, számolt be a Daily Mail.

Antihisztamint adott a bébiszitter altatóként a 8 hetes csecsemőnek, aki meghalt a gyógyszertől – Fotó: pexels.com

Antihisztamin a szervezetben

A szakértők kimutatták a baba vérében a klórfenamin nevű antihisztamint, amelyet gyakran allergiás tünetek kezelésére használnak, és Piriton néven is ismert. A vizsgálatot vezető halottkém, Fiona Wilcox professzor arra a következtetésre jutott, hogy a szert „valószínűleg a bébiszitter adta be”, mégpedig azért, hogy elaltassa a gyakran síró, nyugtalan csecsemőt.

Bár az antihisztaminok sok esetben biztonságosak, a szakértők hangsúlyozzák: ilyen fiatal korban csak orvosi utasításra adhatók. A szóban forgó készítmény ráadásul kifejezetten álmosító hatású, ezért egyesek – veszélyesen – altatóként próbálják használni.

A halottkém szerint a gyógyszer „hozzájárulhatott” a baba halálához, de ezt egyértelműen bizonyítani már nem lehetett.

Súlyos hibák a nyomozásban

A tragédia után a hatóságok eljárása is komoly kritikát kapott. A jelentés szerint a rendőrség több kulcsfontosságú lépést elmulasztott:

nem vizsgálták meg a cumisüvegeket

nem kerestek gyógyszermaradványokat a lakásban

nem hallgatták ki a bébiszittert időben

a helyszínt csak hónapokkal később vizsgálták át

A halottkém szerint ezzel „visszafordíthatatlanul elvesztek” azok a bizonyítékok, amelyek akár büntetőeljáráshoz is vezethettek volna.

Megdöbbentő fordulat: a bébiszitter tovább dolgozik

Az ügy egyik legfelháborítóbb részlete, hogy a nő, aki a gyanú szerint beadta a gyógyszert, továbbra is gyermekek felügyeletével foglalkozik. Ez újabb kérdéseket vet fel a bébiszitterek ellenőrzésével és képzésével kapcsolatban.