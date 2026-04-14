A biztos halálból tértek vissza: az Apollo-13 hihetetlen története

Az 1960-as évek elején, az űrverseny csúcsán John F. Kennedy elnök azt a célt tűzte ki, hogy az Egyesült Államok előbb jusson a Holdra, mint a Szovjetunió. Ennek érdekében a NASA tizenöt Saturn V rakétát szerződtetett, de végül hatra volt szükség a sikeres küldetésekhez. A fennmaradó rakétákat a NASA arra használta, hogy a Holdra irányuló küldetések technikáját fejlessze és tudományos adatokat gyűjtsön – ez volt az Apollo-13 küldetés célja.
Az Apollo-13 és a Holdhoz vezető út
A NASA három lehetséges stratégiát vizsgált a Hold elérésére: a közvetlen útvonalat, a Föld körüli dokkolást és a hold körüli dokkolást. A közvetlen út azt jelentette volna, hogy egyetlen hatalmas rakétával felszállnak, egyenesen a Holdra érkeznek, majd visszatérnek a Földre – írja a BBC. A hatalmas üzemanyagigény és a költségek miatt ezt az opciót elvetették; ez a döntés később életmentőnek bizonyult az Apollo-13 legénysége számára.
Az Apollo-13 balesete és az azonnali válság
A tragédia 56 órával a start után következett be, amikor a Mission Control utasítására a legénység átkeverte az oxigéntartályokat. Egy hibás tartály felrobbant, ami azonnali oxigénveszteséget és az üzemanyagcellák leállását okozta. A parancsnoki modul rendszerei kritikus állapotba kerültek, és a legénységnek csak a holdmodul maradt mentőhajóként, saját oxigén- és energiaforrásokkal – derül ki a Noiser History Podcasts cikkéből. A Földtől 200 000 mérföldre a legénységnek minden energiát és vizet racionálisan kellett felhasználnia, miközben a kabinban a levegő oxigénszintje rohamosan csökkent.
A számítógépek és a fűtés kikapcsolásával a holdmodul gyakorlatilag egy lebegő „fém konzervdoboz” lett, amelynek minden energiáját az életfenntartásra kellett fordítani.
Hold körüli dokkolás: az életmentő megoldás
A Hold körüli dokkolás lehetővé tette, hogy a parancsnoki modul és a holdmodul különváljon, majd újra egyesüljön a Hold körüli pályán. Amikor a robbanás bekövetkezett, a holdmodul még sértetlen volt, így a legénység biztonságosan navigálhatott vissza a Föld felé. Az energiaellátást a holdmodul üzemanyagcellái biztosították, így a számítógépek újratöltése és az irányított visszatérés lehetővé vált.
Biztonságos visszatérés és tanulságok
Az Apollo-13 végül 1970. április 17-én biztonságosan belépett a Föld légkörébe, és a Parancsnoki Modul a Csendes-óceánba csapódott. A küldetés bebizonyította, hogy az előrelátó döntések, a technikai felkészültség és a gyors kreatív reagálás életmentő lehet. Az Apollo-13 története ma is a tudományos tervezés, a kreativitás és az emberi kitartás diadala, amely a jövő űrmissziói számára is fontos tanulság.
