apollo - 13

A biztos halálból tértek vissza: az Apollo-13 hihetetlen története

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
1970 áprilisában az űrkutatás egyik leghíresebb drámája következett be a NASA küldetése során. Az Apollo-13 fedélzetén percek alatt vált élet-halál kérdéssé a legénység sorsa.
Az 1960-as évek elején, az űrverseny csúcsán John F. Kennedy elnök azt a célt tűzte ki, hogy az Egyesült Államok előbb jusson a Holdra, mint a Szovjetunió. Ennek érdekében a NASA tizenöt Saturn V rakétát szerződtetett, de végül hatra volt szükség a sikeres küldetésekhez. A fennmaradó rakétákat a NASA arra használta, hogy a Holdra irányuló küldetések technikáját fejlessze és tudományos adatokat gyűjtsön – ez volt az Apollo-13 küldetés célja. 

Az Apollo-13 legénysége
Az Apollo-13 legénysége – Fotó: HO / NASA

Az Apollo-13 és a Holdhoz vezető út

A NASA három lehetséges stratégiát vizsgált a Hold elérésére: a közvetlen útvonalat, a Föld körüli dokkolást és a hold körüli dokkolást. A közvetlen út azt jelentette volna, hogy egyetlen hatalmas rakétával felszállnak, egyenesen a Holdra érkeznek, majd visszatérnek a Földre – írja a BBC. A hatalmas üzemanyagigény és a költségek miatt ezt az opciót elvetették; ez a döntés később életmentőnek bizonyult az Apollo-13 legénysége számára.

The 363 foot-high (110 meters) Apollo 13 Saturn V space vehicle lifts off 11 April 1970 from the Kennedy Space Center's launch complex with astronauts James A. Lovell Jr., John L. Swigers Jr. and Fred W. Haise Jr. on what was supposed to be the third NASA's manned lunar landing mission. After the explosion of the ship's oxygen tanks 13 April as it had passed into the moon's gravitational field the crew had to leave the command module and climb into the LEM (Lunar Exploration Module). The three astronauts used primitive celestial navigation techniques to determine where they were and how to get back to earth. Despite continued peril, their calculations worked and on 17 April 1970 Apollo XIII splashed down safely in the Pacific Ocean with all occupants intact. (Photo by AFP)
Az Apollo-13 1970. április 11-i startja – Fotó: AFP

Az Apollo-13 balesete és az azonnali válság

A tragédia 56 órával a start után következett be, amikor a Mission Control utasítására a legénység átkeverte az oxigéntartályokat. Egy hibás tartály felrobbant, ami azonnali oxigénveszteséget és az üzemanyagcellák leállását okozta. A parancsnoki modul rendszerei kritikus állapotba kerültek, és a legénységnek csak a holdmodul maradt mentőhajóként, saját oxigén- és energiaforrásokkal – derül ki a Noiser History Podcasts cikkéből. A Földtől 200 000 mérföldre a legénységnek minden energiát és vizet racionálisan kellett felhasználnia, miközben a kabinban a levegő oxigénszintje rohamosan csökkent. 

A számítógépek és a fűtés kikapcsolásával a holdmodul gyakorlatilag egy lebegő „fém konzervdoboz” lett, amelynek minden energiáját az életfenntartásra kellett fordítani.

Hold körüli dokkolás: az életmentő megoldás

A Hold körüli dokkolás lehetővé tette, hogy a parancsnoki modul és a holdmodul különváljon, majd újra egyesüljön a Hold körüli pályán. Amikor a robbanás bekövetkezett, a holdmodul még sértetlen volt, így a legénység biztonságosan navigálhatott vissza a Föld felé. Az energiaellátást a holdmodul üzemanyagcellái biztosították, így a számítógépek újratöltése és az irányított visszatérés lehetővé vált.

A group of eight astronauts and flight controllers monitor the console activity in the Mission Operations Control Room (MOCR) of the Mission Control Center (MCC) during the Apollo 13 lunar landing mission in this 14 April 1970 file photo. Seated, left to right, are MOCR Guidance Officer Raymond F. Teague; Astronaut Edgar D. Michell, and Astronaut Alan B. Shepard Jr., Standing, left to right, are Scientist-Astronaut Anthony W. England; Astronaut Joe H. Engle; Astronaut Eugene A. Cernan; astronaut Ronald E. Evans and M.P. Frank, a flight controller. Apollo 13's lunar landing plans were scuttled after a Service Module oxygen tank blew up 13 April 1970 during the mission, with astronaut James Lovell Jr famously announcing, "Hey Houston, we've got a problem here." Finally the crew was able to landed safely in the Pacific Ocean, almost four days after the explosion. AFP PHOTO / NASA (Photo by NASA / AFP)
Az űrhajósokból és repülésirányítókból álló csoport 1970.április 14-én – Fotó: - / NASA

Biztonságos visszatérés és tanulságok

Az Apollo-13 végül 1970. április 17-én biztonságosan belépett a Föld légkörébe, és a Parancsnoki Modul a Csendes-óceánba csapódott. A küldetés bebizonyította, hogy az előrelátó döntések, a technikai felkészültség és a gyors kreatív reagálás életmentő lehet. Az Apollo-13 története ma is a tudományos tervezés, a kreativitás és az emberi kitartás diadala, amely a jövő űrmissziói számára is fontos tanulság.

