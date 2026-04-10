Több ezer beteget kezelt a kamunővér, felháborító büntetést kapott

Egy floridai nő megúszta a börtönbüntetést, miután ápolónőnek adta ki magát, és engedély nélkül több mint 4400 beteget kezelt – írja a Fox News.

A 29 éves Autumn Bardisa kedden bűnösnek vallotta magát, így a megállapodás részeként 5 év próbaidőre és 50 óra közmunkára ítélte a bíróság. A nőnek emellett hivatalos bocsánatkérő levelet kell írnia annak az ápolónak, akinek ellopta az engedélyszámát. Továbbá a vádalku része volt az is, hogy Bardisa a letartóztatása óta megszerzett ápolói engedélyét a floridai Egészségügyi Minisztériumnak átadta, és a próbaidő alatt tilos egészségügyi területen dolgoznia.

Rick Staly, a Flagler megyei seriff szerint Bardisa cselekedetei veszélybe sodorták a betegeket és aláásták az orvosi szakma iránti bizalmat.

Az ápolói munka nemes hivatás, amely a rászorulók gondozásáról szól, de van helyes és helytelen módja ennek a végzésének, és ő a helytelen utat választotta azzal, hogy egy valódi ápolói engedélyt használt

– mondta Staly.

A hatóságok szerint Bardisa 2024 júniusa és 2025 januárja között több mint 4400 beteget kezelt, miközben hamisan engedélyezett ápolónak adta ki magát az AdventHealth kórházban. A csalást először a kórházi személyzet vette észre, akik értesítették a rendőrséget.

