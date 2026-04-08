Elragadta a gyerekeket az áramlat a tengerparton, a hős apa belehalt a mentésbe

Az áramlat okozta tragédia április 1-jén történt a floridai Juno Beach partjainál, ahol a 46 éves Ryan Jennings családjával nyaralt. Két idősebb gyermeke a vízben úszott, amikor egy erős áramlat hirtelen magával ragadta őket.

A hős apa gondolkodás nélkül a gyerekei segítségére sietett, de közben őt is elkapta az áramlat

Fotó: YouTube/FOX Weather

Az apa azonnal a tengerbe rohant, hogy segítsen. Sikerült egyik gyerekét a partra juttatnia, miközben a másikat a víz felszíne fölött tartotta.

A kimerítő mentés azonban teljesen felőrölte az erejét.

Délután 3 óra 25 perc körül a Palm Beach County Fire Rescue vízi mentést indított, miután több ember is bajba került egy nem őrzött partszakaszon. A mentők végül négy embert segítettek ki a vízből – írja a Fox News.

Elragadta az áramlat az édesapát

A hatóságokat egy kétségbeesett nő sikolyai riasztották a közelben, aki azt kiabálta, hogy a férje fuldoklik. A Juno Beach Police Department beszámolója szerint

a kiérkező hatóságok a sekély vízben találták meg Jenningset, eszméletlen állapotban, miközben két járókelő próbálta őt a partra húzni.

Azonnal megkezdték az újraélesztést, majd a férfit a Jupiter Medical Center kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították.

A mentőszolgálat hangsúlyozta: az eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos az őrzött strandokon való fürdés, ahol a vízimentők időben észlelhetik a veszélyes körülményeket, például az erős hullámzást vagy az áramlatok kialakulását.

Nem ez volt az első hasonló tragédia a térségben: a hétvégén a Pompano Beach partjainál is meghalt egy férfi hasonló körülmények között.

A család támogatására adománygyűjtés indult. A család szerint Jennings hősiessége jól mutatja, milyen ember volt: önzetlen és bátor, akinek elvesztése hatalmas űrt hagy maga után szerettei életében.

