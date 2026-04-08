Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Florida

Elragadta a gyerekeket az áramlat a tengerparton, a hős apa belehalt a mentésbe

Szívszorító tragédia történt egy floridai családi nyaralás során, amikor egy apa életét vesztette, miközben gyermekeit mentette. Az áramlat percek alatt sodorta veszélybe a gyerekeket, az apa pedig habozás nélkül a vízbe rohant.
Az áramlat okozta tragédia április 1-jén történt a floridai Juno Beach partjainál, ahol a 46 éves Ryan Jennings családjával nyaralt. Két idősebb gyermeke a vízben úszott, amikor egy erős áramlat hirtelen magával ragadta őket.

A hős apa gondolkodás nélkül a gyerekei segítségére sietett, de közben őt is elkapta az áramlat
Fotó: YouTube/FOX Weather

Az apa azonnal a tengerbe rohant, hogy segítsen. Sikerült egyik gyerekét a partra juttatnia, miközben a másikat a víz felszíne fölött tartotta.

A kimerítő mentés azonban teljesen felőrölte az erejét.

Délután 3 óra 25 perc körül a Palm Beach County Fire Rescue vízi mentést indított, miután több ember is bajba került egy nem őrzött partszakaszon. A mentők végül négy embert segítettek ki a vízből – írja a Fox News.

Elragadta az áramlat az édesapát

A hatóságokat egy kétségbeesett nő sikolyai riasztották a közelben, aki azt kiabálta, hogy a férje fuldoklik. A Juno Beach Police Department beszámolója szerint

a kiérkező hatóságok a sekély vízben találták meg Jenningset, eszméletlen állapotban, miközben két járókelő próbálta őt a partra húzni.

Azonnal megkezdték az újraélesztést, majd a férfit a Jupiter Medical Center kórházba szállították, ahol később halottnak nyilvánították.

A mentőszolgálat hangsúlyozta: az eset ismét rávilágít arra, mennyire fontos az őrzött strandokon való fürdés, ahol a vízimentők időben észlelhetik a veszélyes körülményeket, például az erős hullámzást vagy az áramlatok kialakulását.

Nem ez volt az első hasonló tragédia a térségben: a hétvégén a Pompano Beach partjainál is meghalt egy férfi hasonló körülmények között.

A család támogatására adománygyűjtés indult. A család szerint Jennings hősiessége jól mutatja, milyen ember volt: önzetlen és bátor, akinek elvesztése hatalmas űrt hagy maga után szerettei életében.

Amerika legveszélyesebb strandjai

Az Egyesült Államok keleti partján találhatóak az ország legveszélyesebb strandjai. Ez derült ki egy felmérésből, amiben több száz helyet rangsoroltak.

 

 

