Fűnyírás közben aranyrudakat találtak – ez lett a kincsek sorsa

Megtarthatja a fűnyírás közben talált aranyrudakat a kelet-németországi Bannewitz város. Április közepéig ugyanis nem jelentkezett a több tízezer euró értékű aranyrudak jogos tulajdonosa – mondta el Heiko Wersig, a település polgármestere.
Egy városi alkalmazott tavaly októberben fűnyírás közben bukkant rá a település területén tíz aranyrúdra. A szabályok értelmében a város a talált aranyrudakat hat hónapig nem használhatta fel, ennyi időt kellett várni, hátha a jogos tulajdonos előkerül.

A fűnyírás közben talált aranyrudak körülbelül 14 millió forintot érnek (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Sokan pályáztak az aranyrudakra

A polgármester elmondta: sok-sok email, levél és telefon érkezett hozzájuk, de senki nem tudott hiteles bizonyítékot, például vásárlási nyugtát vagy az aranyrudak sorszámát bemutatni arra vonatkozóan, hogy őt illetné a vagyon.

A várakozási idő április 17-én lejárt, így a Drezda melletti kisváros most eldöntheti, mihez kezd a talált kinccsel. Hivatalosan a városi tanács határoz majd erről jövő héten, de az első tervek szerint a helyi hagyományőrzés támogatására fordítják majd.

Az aranyrudakat pillanatnyilag még a rendőrség őrzi, értékük nagyjából 40 ezer euró (14 millió forint) körül lehet.

