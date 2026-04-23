Fűnyírás közben aranyrudakat találtak – ez lett a kincsek sorsa

Egy városi alkalmazott tavaly októberben fűnyírás közben bukkant rá a település területén tíz aranyrúdra. A szabályok értelmében a város a talált aranyrudakat hat hónapig nem használhatta fel, ennyi időt kellett várni, hátha a jogos tulajdonos előkerül.

A fűnyírás közben talált aranyrudak körülbelül 14 millió forintot érnek (illusztráció)

Sokan pályáztak az aranyrudakra

A polgármester elmondta: sok-sok email, levél és telefon érkezett hozzájuk, de senki nem tudott hiteles bizonyítékot, például vásárlási nyugtát vagy az aranyrudak sorszámát bemutatni arra vonatkozóan, hogy őt illetné a vagyon.

Ein Gemeindemitarbeiter findet zehn Goldbarren beim Rasenmähen. Nachdem kein Besitzer gefunden wurde, darf die sächsische Gemeinde Bannewitz nun über den Schatz verfügen. https://t.co/lEb9p593ej pic.twitter.com/1PtaQaA5ax — Schwäbische Zeitung (@Schwaebische) April 23, 2026

A várakozási idő április 17-én lejárt, így a Drezda melletti kisváros most eldöntheti, mihez kezd a talált kinccsel. Hivatalosan a városi tanács határoz majd erről jövő héten, de az első tervek szerint a helyi hagyományőrzés támogatására fordítják majd.

Az aranyrudakat pillanatnyilag még a rendőrség őrzi, értékük nagyjából 40 ezer euró (14 millió forint) körül lehet.

Mint a cukrot, úgy vitték tavaly az aranyat a befektetők, de meddig tarthat a nemesfém menetelése?

Sokakat meglephetett a nemesfémek tavalyi meredek áremelkedése. Ám, ha figyelembe vesszük a globális térben bekövetkezett eseményeket, illetve a történeti vonatkozásokat is megvizsgáljuk, akkor egyből érthetőbb lesz az arany és ezüst 2025-ös évben végbement drasztikus árszintváltozása is.

Aranyláz tört ki egy vidéki város körül, több ezren lepték el a környéket

Aranykeresők tucatjai lepték el egy, közigazgatási értelemben nem létező, szedett-vedett hajlékokból álló település környékét a dél-afrikai Springs városánál, mintegy 50 kilométerre keletre Johannesburg központjától.