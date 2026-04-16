Használt széfet vett az interneten, milliós kincset talált benne

Egy különös történet került napvilágra Bajorországból: egy férfi egy mindössze 15 euróért vásárolt használt széfben bukkant aranyrúdra. A lelet értéke több tízezer euró, a felfedezés pedig komoly jogi kérdéseket vet fel – írja a Bild.

15 euróért vásárolt használt széfben bukkant aranyrúdra egy férfi –Fotó: Unsplash

Kié a véletlenül talált aranyrúd jogilag?

A trostbergi férfi az interneten vásárolta meg a kis méretű páncélszekrényt, ám amikor átvette, váratlan meglepetés érte: a széf egy rejtett rekeszt is tartalmazott. Ebben egy 250 grammos aranyrúd lapult, amelynek értéke az aktuális árfolyam szerint mintegy 32 900 euró (kb. 12 millió forint).

A férfi nem akarta megtartani a leletet, ezért a rendőrséghez fordult, hogy megtudja, mi a helyes eljárás.

Elmondása szerint nem szeretett volna hibázni, ezért inkább a hatóságok segítségét kérte. A rendőrök ezt követően felvették a kapcsolatot az eladóval is, aki a széfet 90 éves nagyapja megbízásából értékesítette. A rendőrség tájékoztatása szerint a feleknek egymás között kell megállapodniuk az arany tulajdonjogáról, amennyiben ez nem sikerül, az ügyet polgári jogi úton, akár ügyvéd bevonásával rendezhetik. A kulcskérdés az, hogy a széfet annak tartalmával együtt adták-e el, vagy az aranyrúd továbbra is az eredeti tulajdonost illeti.