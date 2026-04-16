Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Használt széfet vett az interneten, milliós kincset talált benne

22 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A férfi egy használt páncélszekrényben bukkant több millió forintot érő meglepetésre. Az aranyrúd felfedezése után komoly jogi kérdések is felmerültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy különös történet került napvilágra Bajorországból: egy férfi egy mindössze 15 euróért vásárolt használt széfben bukkant aranyrúdra. A lelet értéke több tízezer euró, a felfedezés pedig komoly jogi kérdéseket vet fel – írja a Bild.

15 euróért vásárolt használt széfben bukkant aranyrúdra egy férfi
15 euróért vásárolt használt széfben bukkant aranyrúdra egy férfi

Kié a véletlenül talált aranyrúd jogilag?

A trostbergi férfi az interneten vásárolta meg a kis méretű páncélszekrényt, ám amikor átvette, váratlan meglepetés érte: a széf egy rejtett rekeszt is tartalmazott. Ebben egy 250 grammos aranyrúd lapult, amelynek értéke az aktuális árfolyam szerint mintegy 32 900 euró (kb. 12 millió forint). 

A férfi nem akarta megtartani a leletet, ezért a rendőrséghez fordult, hogy megtudja, mi a helyes eljárás.

Elmondása szerint nem szeretett volna hibázni, ezért inkább a hatóságok segítségét kérte. A rendőrök ezt követően felvették a kapcsolatot az eladóval is, aki a széfet 90 éves nagyapja megbízásából értékesítette. A rendőrség tájékoztatása szerint a feleknek egymás között kell megállapodniuk az arany tulajdonjogáról, amennyiben ez nem sikerül, az ügyet polgári jogi úton, akár ügyvéd bevonásával rendezhetik. A kulcskérdés az, hogy a széfet annak tartalmával együtt adták-e el, vagy az aranyrúd továbbra is az eredeti tulajdonost illeti.

Aranyrudakban tartotta élete megtakarítását, majd véletlenül kidobta – nagyszabású akció indult

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, Egy 57 éves olasz férfi 20 aranyrudat dobott a kukába, megfeledkezve arról, hogy a fémdoboz, amit kidob, tartalmazza élete során félretett megtakarítását. A húsz aranyrúd közel ötven millió forint értéket képviselt.

 

Napokon belül eldől az aranyrudak sorsa: különös helyre kerülhet

Egy szokatlan történet tartja izgalomban a közvéleményt, ahol hamarosan eldőlhet egy kisebb vagyon sorsa. Ha április 17-ig nem jelentkezik a tulajdonos, egy közösséghez kerülhet a tíz darab aranyrúd.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!