artemis 2

Új rekord! Ilyen messzire még sosem jutottak a Földtől asztronauták

Az Orion űrhajó négytagú legénysége megdöntötte az 1970-es Apollo 13-misszió rekordját. Az Artemis 2 program keretében a legénység megkerüli a Holdat, amelyről felvételeket készít, majd összesen több mint 2,3 millió kilométeres utat megtéve a Csendes-óceánon fog landolni az űrkapszula.
Az Artemis 2 amerikai Hold-program űrhajósai hétfőn rekordot állítottak föl: minden korábbinál távolabb repültek a Földtől. 

Rekordot döntve minden korábbinál távolabb repültek az Artemis 2 program űrhajósai a Földtől. Az Artemis 2 legénységének tagjai – Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman és Victor Glover
Fotó: HANDOUT / NASA

Az Orion űrhajó négytagú legénysége – az amerikai Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, valamint a kanadai Jeremy Hansen – megdöntötte az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordját és az elkövetkezendő órákban még távolabb fognak kerülni a Földtől.  

Hansen úgy fogalmazott, hogy missziójukkal le akarták róni tiszteletüket elődjeik felé az emberes űrkutatásban. 

„Ezt a pillanatot választjuk, hogy kihívást intézzünk nemzedékünk és a következő nemzedék felé, biztosítva, hogy ez a rekord ne maradjon sokáig töretlenül” – hangsúlyozta. 

A repülésirányító központ gratulált a négy űrhajósnak. A floridai Kennedy Űrközpontból helyi idő szerint szerdán indulhattak el az Artemis 2 küldetésének tagjai az Orion űrhajó fedélzetén. Az Orion hétfőre virradóra érte el azt a pontot, ahol a Hold tömegvonzása nagyobb erővel hat az űrhajóra, mint a Földé. A 10 napra tervezett út során az Orion megkerüli a Holdat, amelyről felvételeket készít, majd összesen több mint 2,3 millió kilométeres utat megtéve a Csendes-óceánon fog landolni az űrkapszula.  

Az Artemis 2 céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb Holdra szállást, ami az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) tervei szerint 2028-ban következhet be. 

Artemis 2-küldetés: ezek a fotók teljesen új szemszögből mutatják a Földet

Egészen elképesztő felvételek érkeztek az űrből, amelyek új perspektívába helyezik bolygónkat. Az Artemis-küldetés során készült fotók olyan részletességgel mutatják meg a Földet, hogy szinte felfoghatatlan látványt nyújtanak. A felvételeket ide kattintva megtekintheti.

 

