Új rekord! Ilyen messzire még sosem jutottak a Földtől asztronauták

Az Artemis 2 amerikai Hold-program űrhajósai hétfőn rekordot állítottak föl: minden korábbinál távolabb repültek a Földtől.

Rekordot döntve minden korábbinál távolabb repültek az Artemis 2 program űrhajósai a Földtől. Az Artemis 2 legénységének tagjai – Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman és Victor Glover

Fotó: HANDOUT / NASA

Az Orion űrhajó négytagú legénysége – az amerikai Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover, valamint a kanadai Jeremy Hansen – megdöntötte az 1970-es Apollo 13-misszió 400 171 kilométeres rekordját és az elkövetkezendő órákban még távolabb fognak kerülni a Földtől.

Hansen úgy fogalmazott, hogy missziójukkal le akarták róni tiszteletüket elődjeik felé az emberes űrkutatásban.

„Ezt a pillanatot választjuk, hogy kihívást intézzünk nemzedékünk és a következő nemzedék felé, biztosítva, hogy ez a rekord ne maradjon sokáig töretlenül” – hangsúlyozta.

A repülésirányító központ gratulált a négy űrhajósnak. A floridai Kennedy Űrközpontból helyi idő szerint szerdán indulhattak el az Artemis 2 küldetésének tagjai az Orion űrhajó fedélzetén. Az Orion hétfőre virradóra érte el azt a pontot, ahol a Hold tömegvonzása nagyobb erővel hat az űrhajóra, mint a Földé. A 10 napra tervezett út során az Orion megkerüli a Holdat, amelyről felvételeket készít, majd összesen több mint 2,3 millió kilométeres utat megtéve a Csendes-óceánon fog landolni az űrkapszula.

Az Artemis 2 céljai között szerepel, hogy előkészítse az újabb Holdra szállást, ami az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) tervei szerint 2028-ban következhet be.

