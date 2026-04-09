Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Artemis

Ezt a 10 dolgot szinte senki sem veszi észre az Artemis II fotóján

58 perce
Olvasási idő: 9 perc
Lenyűgöző felvételt tett közzé a NASA, amely a Hold túlsó oldaláról mutatja meg bolygónkat egy egészen új perspektívából. Az Artemis II küldetés során készült kép nemcsak látványos, hanem számos eddig nem ismert részletet is feltár a Földről és a Holdról.
ArtemisHoldFöldűrkutatás

Az Artemis II küldetés a NASA egyik legfontosabb Holdküldetése, amely során az Orion űrkapszula legénysége rekordtávolságból készített felvételeket. Az úgynevezett Earthset fotó különösen nagy figyelmet kapott, mivel egyszerre mutatja meg a Föld és a Hold különleges viszonyát, miközben tudományos szempontból is értékes adatokat szolgáltat - tájékoztat a Daily Mail.

Artemis II
Az Artemis II Earthset fotó a Hold túlsó oldaláról készült
Fotó: x/WhiteHouse

Mi az az Earthset fotó?

Az Earthset fotó egy olyan jelenséget ábrázol, amikor a Föld látszólag „lenyugszik” a Hold horizontja mögött. Ez azonban optikai hatás: valójában az Orion űrkapszula mozgása okozza, ahogy a Hold túlsó oldala fölött haladva a Föld kikerül a látómezőből. A felvétel különlegessége, hogy egyszerre mutatja a Földet és a Hold felszínét, így egyedülálló perspektívát ad a Naprendszer két égitestéről.

10 dolog, amit nem vesz észre az Artemis II fotóján

1. Nem űrtechnológiás csúcskamerával készült

A felvételt egy Nikon D5 típusú digitális tükörreflexes fényképezőgéppel rögzítették, amelyet eredetileg professzionális, de földi használatra terveztek. Bár nem kifejezetten űrmissziókra fejlesztett eszközről van szó, a strapabíró kialakítás, a megbízható működés és a kiváló fényérzékenység alkalmassá tette a szélsőséges körülmények között történő használatra is.

2. Tudatos utalás az Apollo-korszakra

A kompozíció egyértelműen az 1968-as Apollo–8 küldetés során készült „Earthrise” felvételt idézi meg. Míg az akkori kép a Föld „felkelését” mutatta a Hold horizontja fölött, addig az Artemis II fotó ennek fordítottját, a „Föld lenyugvását” ábrázolja, így szimbolikus kapcsolatot teremt a két korszak között.

3. Rekordtávolságból készült felvétel

Az Orion űrkapszula több mint 406 ezer kilométerre távolodott el a Földtől, ami minden korábbi emberes űrrepülésnél nagyobb távolság. Ebből a perspektívából a Föld és a Hold viszonya egészen más arányokban jelenik meg, mint a megszokott földi vagy alacsony Föld körüli pályáról készült képeken.

4. Szűk időablakban készült

A felvételt közvetlenül azelőtt készítették, hogy az űrkapszula a Hold mögé került volna. Ez a helyzet rádiócsendet eredményezett, mivel a Hold tömege blokkolta a kommunikációt a Földdel. A kép elkészítésére ezért rendkívül rövid, néhány perces időablak állt rendelkezésre.

5. Félárnyékos Föld és Hold

A képen a Föld félgömbje megvilágított, míg a másik fele árnyékban van, ami jól szemlélteti a nappal és az éjszaka határvonalát. Ugyanakkor a Hold felszínének is csupán egy része kap közvetlen napfényt, így a látványt egyszerre határozza meg két különböző megvilágítási viszony.

