Elképesztő, amit az űrben rögzítettek – a Föld szó szerint eltűnik

Történelmi jelentőségű felvételeket hozott nyilvánosságra a Fehér Ház és a NASA az Artemis II küldetés során, amelyek a Hold túlsó oldaláról készültek - tájékozat a Metro.
A közösségi médiában közzétett képen a Föld a holdi horizont mögött bukik alá, az úgynevezett „Earthset” jelenséget megörökítve. A felvételt az Orion űrhajó fedélzetéről készítették, amely az emberes küldetés során a Hold körül haladt el.
A NASA Artemis programjának hivatalos felülete szerint a kép emlékeztet az Apollo–8 küldetés során készült ikonikus „Earthrise” fotóra, amelyet több mint öt évtizeddel ezelőtt rögzítettek.
Az űrkutatás szempontjából az emberiség egy fontos történelmi mérföldkőhöz érkezett, hiszen megdőlt egy több mint ötvenéves távolsági csúcs. Az Artemis II-küldetés során az asztronauták minden eddiginél messzebb jutottak el a Földtől, amivel új fejezet kezdődött a világűr meghódításában. Az Orion űrkapszula fedélzetén utazó négytagú legénység nemcsak a határokat feszegeti, hanem kulcsfontosságú teszteket is végez a későbbi holdi landolásokhoz.