J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Artemis

Elképesztő, amit az űrben rögzítettek – a Föld szó szerint eltűnik

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
A NASA Artemis II küldetése során történelmi jelentőségű felvétel készült a Hold túlsó oldaláról. Az Artemis II során az Orion űrhajó fedélzetéről rögzített képen a Föld a holdi horizont mögé bukva látható, ami ritkán megfigyelhető jelenség.
ArtemisNASADonald Trump

Történelmi jelentőségű felvételeket hozott nyilvánosságra a Fehér Ház és a NASA az Artemis II küldetés során, amelyek a Hold túlsó oldaláról készültek - tájékozat a Metro.

A közösségi médiában közzétett képen a Föld a holdi horizont mögött bukik alá, az úgynevezett „Earthset” jelenséget megörökítve. A felvételt az Orion űrhajó fedélzetéről készítették, amely az emberes küldetés során a Hold körül haladt el.

A NASA Artemis programjának hivatalos felülete szerint a kép emlékeztet az Apollo–8 küldetés során készült ikonikus „Earthrise” fotóra, amelyet több mint öt évtizeddel ezelőtt rögzítettek.

Megtörtént az elképzelhetetlen: olyat tettek az űrben, amire még nem volt példa

Az űrkutatás szempontjából az emberiség egy fontos történelmi mérföldkőhöz érkezett, hiszen megdőlt egy több mint ötvenéves távolsági csúcs. Az Artemis II-küldetés során az asztronauták minden eddiginél messzebb jutottak el a Földtől, amivel új fejezet kezdődött a világűr meghódításában. Az Orion űrkapszula fedélzetén utazó négytagú legénység nemcsak a határokat feszegeti, hanem kulcsfontosságú teszteket is végez a későbbi holdi landolásokhoz.

 

