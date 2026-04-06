Csak nagydologra használhatja a több milliárdos űrvécéjét az Artemis II legénysége

Az Artemis II legénysége már a küldetés elején is kellemetlen helyzetbe került: a fedélzeti vécé röviddel az indulás után elromlott, így az űrhajósoknak órákon át vissza kellett tartaniuk a vizeletüket. A problémát végül Christina Koch oldotta meg, aki megjavította a rendszer egyik hibás csövét, avatott be egy kulisszatitokba a Sun.
Az Artemis II legénysége égés szagot érzett
Alig néhány nappal később azonban újabb gond merült fel: a legénység égett szagra lett figyelmes, amely a vécé környékéről szivárgott.
Olyan volt, mint egy régi elektromos fűtőtest szaga
– jelentette rádión Koch az irányításnak.
A szakemberek egyelőre nem tudták pontosan megállapítani az okot, de felmerült, hogy a vécé ajtajának szigetelése lehet a ludas.
Bár kezdetben nem látták veszélyesnek a helyzetet, a NASA szakemberei később mégis korlátozták a vécé használatát: innentől kezdve csak széklet kezelésére engedélyezték. A vizeletüket ideiglenes, összecsukható eszközökben kell tárolniuk az űrhajósoknak.
Riasztás a fedélzeten – szivárgástól tartottak
A küldetés során egy másik ijesztő pillanat is adódott: egy figyelmeztetés szerint kabinszivárgás történhetett, ami akár végzetes is lehetett volna. Szerencsére hamar kiderült, hogy téves riasztásról van szó, és a kabin nyomása végig stabil maradt.
Úton a Hold felé – történelmi küldetés
Az Orion űrhajó már az út kétharmadánál jár a Hold felé, és hamarosan elhalad égi kísérőnk mellett. A küldetés az első emberes holdrepülés az Apollo 11 holdraszállása óta, és óriási jelentőséggel bír az űrkutatás jövője szempontjából. A fedélzeten Koch mellett Reid Wiseman, Victor Glover és Jeremy Hansen tartózkodik.
Az Egyesült Államok célja, hogy 2028-ig ismét embert juttasson a Hold felszínére – még mielőtt Kína megtenné ezt a következő évtized elején. Az Artemis II küldetés így nemcsak technológiai, hanem geopolitikai szempontból is kulcsfontosságú.
Lélegzetelállító felvételek – ilyen a Föld 160 ezer kilométerről
A feszültség ellenére a legénység lenyűgöző képeket is készített a világűrből: a Földet mintegy 160 ezer kilométer távolságból örökítették meg.
Ez volt a leglenyűgözőbb pillanat, mindannyiunkat teljesen ledöbbentett
– mondta Wiseman.
