Emberi szem így még nem láthatta a Holdat – különleges fotót közölt a NASA

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

Hold

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új felvételt osztott meg a NASA a Holdról, amelyet az Artemis-program legújabb küldetése során készítettek. Az Artemis II legénysége által rögzített képen az Orientale-medence látható, amelyet a NASA szerint most először figyelhettek meg teljes egészében emberi szemmel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
HoldArtemis 2űrkutatás

2026 áprilisának elején a NASA arról számolt be, hogy az Artemis II küldetés során készült új képen a Hold korongjának jobb szélén az Orientale-medence is látható. A NASA korábbi tudományos anyagai szerint ez a terület különösen fontos, mert az Apollo-küldetések idején bizonyos holdi felszínrészeket az űrhajósok nem láthattak napfényben, az Orientale-medence pedig azok közé tartozik, amelyeket az Artemis II személyzete figyelhet meg először ilyen módon – számolt be a Fox News.

Az Artemis II legénysége által készített fotón a NASA szerint az Orientale-medence a holdkorong jobb szélén látható, amit az emberi szem általában nem lát
Fotó: NASA

Az Orientale-medence a Hold egyik legjelentősebb becsapódási medencéje, amelyet a NASA a holdkutatás szempontjából is kiemelt területként kezel. A NASA tudományos közlése szerint az Artemis II űrhajósai a holdi elrepülés során párokban dolgoznak majd, és váltva készítenek felvételeket az ablakokon keresztül, hogy minél több részletet dokumentáljanak a felszínről.

Az Artemis II ezért fontos mérföldkő

A NASA szerint az Artemis II az első személyzettel végrehajtott holdkerülő küldetés lesz több mint ötven év után, és kulcsszerepet játszik a későbbi missziók előkészítésében. A most megosztott kép ezért nemcsak látványos, hanem tudományos és történelmi jelentőségű is, hiszen a küldetés célja az is, hogy az űrhajósok új nézőpontból figyeljék meg a Hold eddig kevésbé látott térségeit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!