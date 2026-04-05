Emberi szem így még nem láthatta a Holdat – különleges fotót közölt a NASA

2026 áprilisának elején a NASA arról számolt be, hogy az Artemis II küldetés során készült új képen a Hold korongjának jobb szélén az Orientale-medence is látható. A NASA korábbi tudományos anyagai szerint ez a terület különösen fontos, mert az Apollo-küldetések idején bizonyos holdi felszínrészeket az űrhajósok nem láthattak napfényben, az Orientale-medence pedig azok közé tartozik, amelyeket az Artemis II személyzete figyelhet meg először ilyen módon – számolt be a Fox News.
Sosem látott Hold fotók érkeztek – Ilyet més sosem láttunk!
Az Orientale-medence a Hold egyik legjelentősebb becsapódási medencéje, amelyet a NASA a holdkutatás szempontjából is kiemelt területként kezel. A NASA tudományos közlése szerint az Artemis II űrhajósai a holdi elrepülés során párokban dolgoznak majd, és váltva készítenek felvételeket az ablakokon keresztül, hogy minél több részletet dokumentáljanak a felszínről.
Az Artemis II ezért fontos mérföldkő
A NASA szerint az Artemis II az első személyzettel végrehajtott holdkerülő küldetés lesz több mint ötven év után, és kulcsszerepet játszik a későbbi missziók előkészítésében. A most megosztott kép ezért nemcsak látványos, hanem tudományos és történelmi jelentőségű is, hiszen a küldetés célja az is, hogy az űrhajósok új nézőpontból figyeljék meg a Hold eddig kevésbé látott térségeit.
Ez is érdekelheti:
