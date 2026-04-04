artemis küldetés

Artemis küldetés: ezek a fotók teljesen új szemszögből mutatják a Földet

2026. április 04. 10:12
Olvasási idő: 5 perc
Egészen elképesztő felvételek érkeztek az űrből, amelyek új perspektívába helyezik bolygónkat. Az Artemis küldetés során készült fotók olyan részletességgel mutatják meg a Földet, hogy szinte felfoghatatlan látványt nyújtanak.
Az Artemis küldetés újabb mérföldkőhöz érkezett, miután az űrhajósok elküldték az első fotókat az Orion kapszulából. A képeken a Föld teljes pompájában látható — mély kék óceánokkal, barna kontinensekkel és még a légkörben megjelenő zöldes sarki fény is feltűnik – írja a Bild.

Az Artemis küldetés során készült fotó az Orion kapszulából — így látszik a Föld az űrből
Fotó: - / MTI/AP/NASA

Artemis küldetés: az Orion már úton a Hold felé, és a jövőt készíti elő

A NASA közlése szerint ezek az Artemis küldetés fotók nemcsak látványosak, hanem technológiai szempontból is kiemelkedőek, hiszen rendkívül nagy felbontásban készültek.

A négyfős legénység — köztük amerikai és kanadai űrhajósok — sikeresen elhagyta a Föld körüli pályát, miután egy napig tesztelték a létfenntartó rendszereket.

Hold expedíció, Holdexpedíció, NASA, űrhajózás, űrkutatás, holdexpedíció
Az Orion űrhajó 2026-os holdexpedíciója – az emberiség új fejezete a világűr felfedezésében

Az Artemis küldetés során a csapat:

  • 10 napos missziót teljesít
  • megkerüli a Holdat
  • de nem száll le a felszínre

Ez a küldetés elsősorban előkészíti a jövőt, hiszen a NASA célja egy emberes holdraszállás 2028-ban, valamint egy állandó holdbázis létrehozása.

Miért fontos az Artemis küldetés?

Az Artemis küldetés jelentősége messze túlmutat egy egyszerű űrutazáson, hiszen az emberiség következő nagy lépését jelenti a világűr felfedezésében. A program célja, hogy hosszú távon is fenntartható emberi jelenlétet biztosítson a Holdon, miközben új technológiákat tesztel, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeli küldetésekhez. Emellett az Artemis küldetés egyértelműen a Mars felé vezető út egyik legfontosabb állomása, amely megalapozza a még távolabbi űrutazásokat is.

A most érkezett képek azonban nemcsak tudományos szempontból bírnak hatalmas jelentőséggel, hanem érzelmileg is erősen hatnak: emlékeztetnek arra, milyen törékeny és lenyűgözően szép a bolygónk, amikor ilyen távolságból tekintünk rá.

