Artemis küldetés: ezek a fotók teljesen új szemszögből mutatják a Földet

Az Artemis küldetés újabb mérföldkőhöz érkezett, miután az űrhajósok elküldték az első fotókat az Orion kapszulából. A képeken a Föld teljes pompájában látható — mély kék óceánokkal, barna kontinensekkel és még a légkörben megjelenő zöldes sarki fény is feltűnik – írja a Bild.
Artemis küldetés: az Orion már úton a Hold felé, és a jövőt készíti elő
A NASA közlése szerint ezek az Artemis küldetés fotók nemcsak látványosak, hanem technológiai szempontból is kiemelkedőek, hiszen rendkívül nagy felbontásban készültek.
A négyfős legénység — köztük amerikai és kanadai űrhajósok — sikeresen elhagyta a Föld körüli pályát, miután egy napig tesztelték a létfenntartó rendszereket.
Az Artemis küldetés során a csapat:
- 10 napos missziót teljesít
- megkerüli a Holdat
- de nem száll le a felszínre
Ez a küldetés elsősorban előkészíti a jövőt, hiszen a NASA célja egy emberes holdraszállás 2028-ban, valamint egy állandó holdbázis létrehozása.
Miért fontos az Artemis küldetés?
Az Artemis küldetés jelentősége messze túlmutat egy egyszerű űrutazáson, hiszen az emberiség következő nagy lépését jelenti a világűr felfedezésében. A program célja, hogy hosszú távon is fenntartható emberi jelenlétet biztosítson a Holdon, miközben új technológiákat tesztel, amelyek elengedhetetlenek a jövőbeli küldetésekhez. Emellett az Artemis küldetés egyértelműen a Mars felé vezető út egyik legfontosabb állomása, amely megalapozza a még távolabbi űrutazásokat is.
A most érkezett képek azonban nemcsak tudományos szempontból bírnak hatalmas jelentőséggel, hanem érzelmileg is erősen hatnak: emlékeztetnek arra, milyen törékeny és lenyűgözően szép a bolygónk, amikor ilyen távolságból tekintünk rá.
54 év után újra emberek indultak a Hold felé – elstartolt az Artemis II
A floridai Kennedy Űrközpontból sikeresen felbocsátották az amerikai Hold-program, az Artemis II küldetésének tagjait az Orion űrkabin fedélzetén szerdán.
Két Outlook is volt a parancsnok tabletjén, egyik sem működött. Kínosan indult a Microsoft számára az Artemis II küldetés.