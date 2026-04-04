Artemis küldetés: ezek a fotók teljesen új szemszögből mutatják a Földet

Az Artemis küldetés újabb mérföldkőhöz érkezett, miután az űrhajósok elküldték az első fotókat az Orion kapszulából. A képeken a Föld teljes pompájában látható — mély kék óceánokkal, barna kontinensekkel és még a légkörben megjelenő zöldes sarki fény is feltűnik – írja a Bild.

Fotó: - / MTI/AP/NASA

A NASA közlése szerint ezek az Artemis küldetés fotók nemcsak látványosak, hanem technológiai szempontból is kiemelkedőek, hiszen rendkívül nagy felbontásban készültek.

A négyfős legénység — köztük amerikai és kanadai űrhajósok — sikeresen elhagyta a Föld körüli pályát, miután egy napig tesztelték a létfenntartó rendszereket.