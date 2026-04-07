Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Szívszorító: egymás karjaiban találták meg a pár holttestét

Tragikus balesetben vesztette életét egy házaspár Argentínában. A pár egy esküvőről tartott hazafele, amikor az autójukat elsodorta az árvíz. A mentőcsapat közlése szerint a férfi és párja holttestét egymásba karolva találták meg.
Egy párt holtan találtak egymás karjaiban, miután az autójukat elsodorta egy árvíz – írja a DailyMail

Árvíz sodorta el az autót, egymás karjában hunyt el a pár
Árvíz sodorta el az autót, egymás karjában hunyt el a pár (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 28 éves Mariano Robles és a 32 éves Solana Albornoz az észak-argentin Tafí Viejo városába tartott hazafele éjszaka egy esküvőről a gyermekeikhez, amikor a hirtelen felerősödő vihar miatt kénytelen voltak félreállni. 

A pár írt egy üzenetet a bébiszitternek, hogy a szélsőséges időjárás miatt késni fognak, azonban sosem értek haza. 

Mivel a pár másnapra sem ért haza, a rokonok aggódni kezdtek, és értesítették a hatóságokat. 

A rendőrség azonnal a keresésükre indult, és néhány órával később megtalálták az autójukat a feje tetejére borulva egy vízelvezető árokban. 

Amikor a mentőcsapat kiemelte a holttesteket, a pár még mindig egymás karjaiban feküdt. 

A hatóságok szerint egy hirtelen lezúduló árvíz sodorhatta el és borította fel az autót. A haláleset körülményeit vizsgálják. 

Döbbenetes jelenetek az árvízben: koporsók úsztak végig az utcákon

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, februárban súlyos áradás pusztított Brazíliában. A villámárvíz elöntött egy temetkezési vállalkozást, és tucatnyi koporsó sodródott az utcákon. A lakosok hitetlenkedve nézték a jelenetet, a megdöbbentő felvételt az Origo oldalán megtekintheti.

 

