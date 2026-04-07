Szívszorító: egymás karjaiban találták meg a pár holttestét

Egy párt holtan találtak egymás karjaiban, miután az autójukat elsodorta egy árvíz – írja a DailyMail.
A 28 éves Mariano Robles és a 32 éves Solana Albornoz az észak-argentin Tafí Viejo városába tartott hazafele éjszaka egy esküvőről a gyermekeikhez, amikor a hirtelen felerősödő vihar miatt kénytelen voltak félreállni.
A pár írt egy üzenetet a bébiszitternek, hogy a szélsőséges időjárás miatt késni fognak, azonban sosem értek haza.
Mivel a pár másnapra sem ért haza, a rokonok aggódni kezdtek, és értesítették a hatóságokat.
A rendőrség azonnal a keresésükre indult, és néhány órával később megtalálták az autójukat a feje tetejére borulva egy vízelvezető árokban.
Amikor a mentőcsapat kiemelte a holttesteket, a pár még mindig egymás karjaiban feküdt.
A hatóságok szerint egy hirtelen lezúduló árvíz sodorhatta el és borította fel az autót. A haláleset körülményeit vizsgálják.
