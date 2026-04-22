Egy filléres gyógyszer, ami életet menthet? Szinte mindenki szekrényében ott lapul a csodaszer

Az aszpirin lehetséges rákmegelőző hatására már évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek. Korai kutatások kimutatták, hogy az anyag csökkentheti a daganatok terjedését, különösen a vastagbélrák esetében – írja a BBC.

Fotó: Unsplash

Az utóbbi évek vizsgálatai több bizonyítékokat is szolgáltattak arra, hogy az aszpirin rendszeres, alacsony dózisú szedése bizonyos esetekben mérsékelheti a betegség kialakulásának esélyét.

Különösen azoknál lehet jelentős a hatás, akik genetikai okok miatt eleve nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

Mit mutatnak a legfrissebb kutatások?

Egy hosszú távú vizsgálatban több száz, fokozott kockázatú beteget követtek nyomon. Az eredmények szerint azoknál, akik legalább két éven át rendszeresen szedtek aszpirint, akár 50 százalékkal is csökkent a vastagbélrák kialakulásának esélye.

Más kutatások azt is kimutatták, hogy már alacsonyabb dózis (napi 75–100 mg) is hasonlóan hatékony lehet, miközben kevesebb mellékhatással jár. Ez azért fontos, mert az aszpirin nagyobb mennyiségben emésztési problémákat, gyomorfekélyt vagy akár belső vérzést is okozhat.

Az aszpirin hatását nemcsak a megelőzésben, hanem a már kezelt betegek esetében is vizsgálják. Egy több ezer fős kutatás szerint azoknál a pácienseknél, akik műtét után kezdtek el napi aszpirint szedni, jelentősen csökkent a daganat kiújulásának kockázata.

Ezek az eredmények már egyes országokban a kezelési irányelvek módosításához is vezettek.

Hogyan működik az aszpirin?

Az aszpirin egyrészt csökkenti a gyulladást a szervezetben, és gátolja azokat az enzimeket, amelyek elősegíthetik a daganatos sejtek növekedését. Másrészt befolyásolja a véralvadást is, így segíthet megakadályozni, hogy a rákos sejtek a véráramon keresztül más szervekbe jussanak.

Több ezer éves gyógyszer új szerepben

Az aszpirin hatóanyaga már több ezer éve ismert: az ókori civilizációk fűzfakéregből készült kivonatokat használtak fájdalom és láz ellen. A modern formáját a 19. század végén fejlesztették ki, és azóta az egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszerré vált.