Riasztó új információk láttak napvilágot az idegen eredetű üstökösről

A 3I/ATLAS már túlhaladt a Jupiter pályáján, és nagy sebességgel halad tovább a csillagközi tér felé. A vizében talált nagy mennyiségű deutérium arra utalhat, hogy az üstökös rendkívül hideg környezetben született.

A tudósok szerint a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstökös a galaxis egy rendkívül hideg, elszigetelt térségéből származhat

Rendkívül hideg helyről érkezhetett a különleges csillagközi üstökös

A tudósok szerint a 3I/ATLAS nevű csillagközi üstökös a galaxis egy rendkívül hideg, elszigetelt térségéből származhat. Az égitest tavaly egy másik csillagrendszer felől érkezett, és mindössze a harmadik olyan csillagközi látogató, amelyet hivatalosan is igazoltak. A kutatók szerint akár 11 milliárd éves is lehet, vagyis több mint kétszer idősebb a Napnál.

Az üstököst tavaly nyáron fedezték fel, így a NASA és az Európai Űrügynökség több űrtávcsövet is rá tudott irányítani. Októberben a Mars mellett haladt el, decemberben pedig a Földhöz került a legközelebb. Most már jóval a Jupiteren túl jár, és végleg kifelé tart a Naprendszerből.

A kutatók rendkívül nagy mennyiségű deutériumot, vagyis nehézhidrogént mutattak ki az üstökös vizében. Ez arra utal, hogy nagyon hideg környezetben keletkezhetett, még azelőtt, hogy saját csillagrendszerének központi csillaga kialakult volna.

A Hubble űrtávcső adatai szerint az üstökösmag 440 méter és 5,6 kilométer közötti lehet. A 3I/ATLAS jelenleg óránként 220 ezer kilométeres sebességgel száguld kifelé a Naprendszerből – írja a Sciencealert.com.

A csillagközi térből érkező különleges égitest új fejezetet nyitott a tudományos megfigyelésekben. A 3I/Atlas egy idegen eredetű üstökös, amely számos érdekességet tár fel a távoli naprendszerek világáról. Ritkasága és összetett viselkedése miatt a kutatók szerint ez az objektum olyan információkat hordoz, amelyek teljesen új megértést adhatnak a mi naprendszerünk működéséről is.

Új információk és felvételek láttak napvilágot arról a távoli égitestről, amelyet a csillagászok már hónapok óta aktívan vizsgálnak. A 3I/ATLAS üstökös egy távoli rendszerekből érkezett objektum, amelyről nemrég az európai és a kínai kutatók is friss eredményeket tettek közzé. A szakemberek a felépítése mellett arra is kíváncsiak voltak, hogy az objektum esetleg mesterséges eredetű-e.