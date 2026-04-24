Oroszország megküldte az utolsó figyelmeztetést: szörnyű dolog jöhet

Ettől félt mindenki: Von der Leyen fontos bejelentést tett

atomtámadás

Atomtámadásra figyelmeztetnek – ezek a helyek lehetnek az első célpontok

Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus milyen következményekkel járhat Európára nézve. Atomtámadás esetén különösen nagy kockázatot jelenthetnek a katonai és stratégiai jelentőségű területek, amelyek elsődleges célpontokká válhatnak.
Az Egyesült Királyságban egy biztonságpolitikai szakértő nyilatkozata nyomán készült összeállítás rávilágít arra, hogy egy nukleáris csapás során nem minden terület egyformán veszélyeztetett. A hangsúly elsősorban azokon a helyszíneken van, amelyek katonai, logisztikai vagy ipari szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak - tájékoztat a Daily Star.

Az atomtámadás kockázata miatt a stratégiai létesítmények kiemelt figyelmet kapnak - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Atomtámadás esetén mely területek lehetnek célpontok?

Anthony Glees biztonságpolitikai szakértő szerint a nagyvárosi központok, különösen London belvárosa, valamint a katonai bázisok közvetlen környezete számítanak a legveszélyeztetettebbnek. Ide tartoznak a hadsereg, a haditengerészet és a légierő kulcsfontosságú létesítményei.

A listán szerepelnek többek között:

  • jelentős brit hadseregbázisok (például Catterick vagy Aldershot),
  • haditengerészeti kikötők, mint Portsmouth vagy Devonport,
  • valamint stratégiai légibázisok, például Brize Norton vagy Lossiemouth.

Ezek a létesítmények katonai szerepük miatt elsődleges célpontok lehetnek egy esetleges támadás során.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak a célpontok közelsége számít. Az atomtámadás hatásai szempontjából az is lényeges, hogy valaki milyen környezetben tartózkodik. A magasabban fekvő területek – például hegyek vagy dombok – nagyobb kitettséget jelenthetnek a lökéshullámok és a hősugárzás miatt. Hasonló okokból a magas épületekben, társasházakban élők is fokozott veszélynek lehetnek kitéve.

A nemzetközi helyzet alakulása miatt egyre több politikai és katonai szereplő figyelmeztet arra, hogy a stratégiai létesítmények potenciális célpontokká válhatnak. Egy orosz politikus korábban arra utalt, hogy az európai hadiipari és katonai infrastruktúra egy esetleges konfliktus során célkeresztbe kerülhet. Bár a szakértők hangsúlyozzák, hogy egy ilyen forgatókönyv bekövetkezése nem elkerülhetetlen, a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság növelése fontos szerepet játszik a felkészülésben.

Nukleáris katasztrófa fenyeget? Megrepedt a csendes-óceáni atomkoporsó

A Csendes-óceán térségében található hírhedt, radioaktív anyagokat tároló betonkupola szivárogni kezdett és ez komolyan aggasztja a szakértőket. A Kaktusz-kupola néven is emlegetett építmény hatalmas mennyiségű szennyezett talajt és törmeléket zár el a külvilágtól. A klímaváltozás és az emelkedő vízszintek miatt a létesítmény azonban egyre sebezhetőbb.

 

 

