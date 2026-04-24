Atomtámadásra figyelmeztetnek – ezek a helyek lehetnek az első célpontok

Az Egyesült Királyságban egy biztonságpolitikai szakértő nyilatkozata nyomán készült összeállítás rávilágít arra, hogy egy nukleáris csapás során nem minden terület egyformán veszélyeztetett. A hangsúly elsősorban azokon a helyszíneken van, amelyek katonai, logisztikai vagy ipari szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak - tájékoztat a Daily Star.

Az atomtámadás kockázata miatt a stratégiai létesítmények kiemelt figyelmet kapnak

Atomtámadás esetén mely területek lehetnek célpontok?

Anthony Glees biztonságpolitikai szakértő szerint a nagyvárosi központok, különösen London belvárosa, valamint a katonai bázisok közvetlen környezete számítanak a legveszélyeztetettebbnek. Ide tartoznak a hadsereg, a haditengerészet és a légierő kulcsfontosságú létesítményei.

A listán szerepelnek többek között:

jelentős brit hadseregbázisok (például Catterick vagy Aldershot),

haditengerészeti kikötők, mint Portsmouth vagy Devonport,

valamint stratégiai légibázisok, például Brize Norton vagy Lossiemouth.

Ezek a létesítmények katonai szerepük miatt elsődleges célpontok lehetnek egy esetleges támadás során.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak a célpontok közelsége számít. Az atomtámadás hatásai szempontjából az is lényeges, hogy valaki milyen környezetben tartózkodik. A magasabban fekvő területek – például hegyek vagy dombok – nagyobb kitettséget jelenthetnek a lökéshullámok és a hősugárzás miatt. Hasonló okokból a magas épületekben, társasházakban élők is fokozott veszélynek lehetnek kitéve.

A nemzetközi helyzet alakulása miatt egyre több politikai és katonai szereplő figyelmeztet arra, hogy a stratégiai létesítmények potenciális célpontokká válhatnak. Egy orosz politikus korábban arra utalt, hogy az európai hadiipari és katonai infrastruktúra egy esetleges konfliktus során célkeresztbe kerülhet. Bár a szakértők hangsúlyozzák, hogy egy ilyen forgatókönyv bekövetkezése nem elkerülhetetlen, a kockázatokkal kapcsolatos tudatosság növelése fontos szerepet játszik a felkészülésben.