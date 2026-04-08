Meglepő fordulat: egy évvel férje halála után gyermeket vár a sztár

Új fejezet kezdődött a világsztár életében: első gyermekét várja, alig több mint egy évvel férje tragikus halála után. A hírt hivatalosan is megerősítették, a kismama pedig nem más, mint Aubrey Plaza.
Aubrey Plaza – akit sokan a The White Lotus című sorozatból ismernek – jelenlegi párjával, Christopher Abbott-tal várják első közös gyermeküket, aki a hírek szerint ősszel érkezik. Egy bennfentes szerint a baba „gyönyörű meglepetés” volt egy érzelmileg megterhelő időszak után, és a pár rendkívül hálás – írja The Daily Beast.

Aubrey Plaza – Fotó: BERTRAND GUAY / AFP
Aubrey Plaza minden nap gyászol

Plaza férje, Jeff Baena tavaly januárban hunyt el Los Angeles-i otthonukban. A rendező halála hatalmas megrázkódtatást jelentett a színésznő számára, aki később úgy fogalmazott: a gyász „mindennapos küzdelem” az életében.

A színésznő és új párja nem ismeretlenek egymás számára: korábban már dolgoztak együtt színházi és filmes projektekben is. Kapcsolatuk most új szintre lépett, hiszen hamarosan szülőkké válnak.

Bár Plaza ritkán beszél a magánéletéről, korábban őszintén mesélt arról, milyen nehéz volt számára az elmúlt időszak. Elmondása szerint a fájdalom folyamatosan jelen van, ugyanakkor igyekszik előre tekinteni és megtalálni az örömöt a mindennapokban.

A mostani hír azonban egyértelműen azt mutatja: a nehézségek után ismét boldogabb időszak következhet a színésznő életében.

