Horrorüldözés: átrepült a körforgalmon a veszélyes manővert végrehajtó autó – videó

A rendőrség beszámolója szerint az autós manővert végrehajtó férfi menekülni próbált az egyenruhások elől, miközben veszélyesen, nagy tempóval száguldott az utakon. Az üldözés végül drámai jelenettel zárult: az autó szó szerint átrepült egy körforgalmon – számolt be a Fox News.

Az autós manőver helyszínén a rendőrök is megjelentek

Fotó: X

Börtönt ért az életveszélyes autós manőver

A bíróság végül 16 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a férfit az életveszélyes manőver és a felelőtlen vezetés miatt.

A man in the UK was sentenced to 16 months behind bars after a terrifying high-speed chase that ended with his car launching over a roundabout, police say. pic.twitter.com/XnuOzZJ420 — Fox News (@FoxNews) April 23, 2026

