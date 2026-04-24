Horrorüldözés: átrepült a körforgalmon a veszélyes manővert végrehajtó autó – videó

A rendőrség beszámolója szerint az autós manővert végrehajtó férfi menekülni próbált az egyenruhások elől, miközben veszélyesen, nagy tempóval száguldott az utakon. Az üldözés végül drámai jelenettel zárult: az autó szó szerint átrepült egy körforgalmon – számolt be a Fox News.
Börtönt ért az életveszélyes autós manőver
A bíróság végül 16 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a férfit az életveszélyes manőver és a felelőtlen vezetés miatt.
Videón a brutális ütközés: vonat rohant bele egy kukásautóba
Döbbenetes felvétel került nyilvánosságra arról, ahogy egy Amtrak-vonat nekicsapódik egy kukásautónak az Egyesült Államokban. A brutális ütközés a dél-karolinai Kingstree-ben történt.
Ritkán látható brutális ütközés: kamion csapódott betonszállítóba – videó
Egy ember meghalt, többen megsérültek egy súlyos közlekedési balesetben Kaliforniában. A brutális baleset egy kamion és egy betonszállító ütközése után következett be az autópályán.