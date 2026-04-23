Szexi estélyikben hódítottak a sztárok Az ördög Pradát visel 2 vörös szőnyegén – galéria

Az ördög Pradát visel második része már a premierrel is bebizonyította, hogy nem csupán egy újabb folytatásról van szó. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci is megjelent a londoni eseményen, miközben a film körüli pletykák, a kivágott jelenetek és az első lelkes visszajelzések tovább növelték az érdeklődést.
Az ördög Pradát visel 2 – Sztárparádéval indult a londoni premier
Az európai premieren valódi divatshow-vá változott a vörös szőnyeg. Anne Hathaway sötétkék bársonyruhában, Emily Blunt látványos piros összeállításban, Meryl Streep pedig elegáns piros zakóban érkezett, de Simone Ashley és Donatella Versace is magára vonta a figyelmet – számolt be a Daily Mail.
A film ismét a luxusdivat, a média és a hatalmi játszmák világába viszi vissza a nézőket, ezúttal modernebb konfliktusokkal és több új szereplővel.
Sydney Sweeney jelenetét kivágták
A premier egyik legtöbbet emlegetett részlete Sydney Sweeney hiánya volt.
Ahogy az Origon korábban megírtuk a színésznő eredetileg szerepelt volna egy rövid jelenetben, de ezt végül kivágták a filmből, mert a beszámolók szerint nem illett jól a végső szerkezetbe – írja a Daily Mail.
A döntés különösen azért kapott nagy figyelmet, mert Sweeney neve az utóbbi időszakban több vita középpontjába is került.
Erős első reakciók érkeztek
Bár a hivatalos kritikákra még várni kell, az első közösségi médiás reakciók kifejezetten pozitívak.
Többen dicsérték a filmet a stílusa, a humora, a kosztümjei és a főszereplők játéka miatt, és sokan azt írják, hogy a folytatás méltó lett az eredetihez.
A londoni premier és a korai visszhang alapján úgy tűnik, Az ördög Pradát visel 2 nemcsak nosztalgiát kínál, hanem ismét komoly divat- és bulváreseménnyé vált.
