Az Ördög Pradát visel

Szexi estélyikben hódítottak a sztárok Az ördög Pradát visel 2 vörös szőnyegén – galéria

Londonban tartották meg Az ördög Pradát visel 2 európai premierjét, ahol a film sztárjai és több divatikon is feltűnt a vörös szőnyegen. Az ördög Pradát visel folytatása már a bemutató előtt óriási figyelmet kapott, ráadásul a korai reakciók szerint a rajongók egy igazán erős, látványos és idézhető folytatásra készülhetnek.
Az ördög Pradát visel második része már a premierrel is bebizonyította, hogy nem csupán egy újabb folytatásról van szó. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci is megjelent a londoni eseményen, miközben a film körüli pletykák, a kivágott jelenetek és az első lelkes visszajelzések tovább növelték az érdeklődést.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci és Emily Blunt Az ördög Pradát visel 2 premierén
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

Az ördög Pradát visel 2Sztárparádéval indult a londoni premier

Az európai premieren valódi divatshow-vá változott a vörös szőnyeg. Anne Hathaway sötétkék bársonyruhában, Emily Blunt látványos piros összeállításban, Meryl Streep pedig elegáns piros zakóban érkezett, de Simone Ashley és Donatella Versace is magára vonta a figyelmet – számolt be a Daily Mail.

A film ismét a luxusdivat, a média és a hatalmi játszmák világába viszi vissza a nézőket, ezúttal modernebb konfliktusokkal és több új szereplővel.

Sydney Sweeney jelenetét kivágták

A premier egyik legtöbbet emlegetett részlete Sydney Sweeney hiánya volt. 

Ahogy az Origon korábban megírtuk a színésznő eredetileg szerepelt volna egy rövid jelenetben, de ezt végül kivágták a filmből, mert a beszámolók szerint nem illett jól a végső szerkezetbe – írja a Daily Mail.

A döntés különösen azért kapott nagy figyelmet, mert Sweeney neve az utóbbi időszakban több vita középpontjába is került.

Erős első reakciók érkeztek

Bár a hivatalos kritikákra még várni kell, az első közösségi médiás reakciók kifejezetten pozitívak. 

Többen dicsérték a filmet a stílusa, a humora, a kosztümjei és a főszereplők játéka miatt, és sokan azt írják, hogy a folytatás méltó lett az eredetihez.

A londoni premier és a korai visszhang alapján úgy tűnik, Az ördög Pradát visel 2 nemcsak nosztalgiát kínál, hanem ismét komoly divat- és bulváreseménnyé vált.

Az Ördög Pradát visel 2 premier, AzÖrdögPradátvisel2premier, LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 22, 2026: Simone Ashley attends the European Premiere of 'The Devil Wears Prada 2' at Cineworld Leicester Square & Vue West End in London, United King
Lélegzetelállító megjelenéssel lépett a kamerák elé a hollywoodi sztár. Anne Hathaway egy élénkvörös ruhában érkezett Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjére. A látványos összeállítást ékszerekkel és platformszandállal tette teljessé.

A háromszoros Oscar-díjas díva mielőtt újra felkapná a Pradáját, bevállalt egy űrkalandot Ryan Gosling oldalán. Meryl Streepnek titkos szerepe van A Hail Mary-küldetésben.

 

 

