Bahamák

Eltűnt nő ügyében nyomoznak a hatóságok, a férj lehet a kulcsfigura

Egy jachton történt baleset után tűnt el egy amerikai nő, az eset körülményei pedig egyre több kérdést vetnek fel. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van a Bahamák térségében, ahol a hatóságok és a család beszámolói eltérnek egymástól.
Bahamákjachteltűnéstenger

A Bahamák térségében rejtélyes körülmények között eltűnt egy amerikai nő, Lynette Hooker, miután egy jachtról a tengerbe esett. Az eset körülményei ellentmondásosak, a férj beszámolója több ponton is eltér a hatóságok által közölt információktól. A nő keresése továbbra is zajlik, a férfit pedig időközben gyanúsítottként kezeli a rendőrség – írja a New York Post.

Ellentmondásosak a beszámolók a Bahamákon eltűnt nő ügyében
Ellentmondásosak a beszámolók a Bahamákon eltűnt nő ügyében – Fotó: Pexels

Ellentmondásos részletek a Bahamákon eltűnt nő ügyében

Lynette Hooker szombat este esett a vízbe a Bahamák térségében, a pár „Soulmate” nevű jachtja közelében. A hatóságok szerint a nő erős áramlatok miatt sodródhatott el, miközben megpróbált visszajutni a hajóra, ám a férj, Brian Hooker másképp írta le a történteket egy barátjának küldött üzenetben. 

Állítása szerint a szél sodorta el őt feleségétől, miközben Lynette a vitorlás felé úszott, és rövid idő alatt szem elől tévesztették egymást.

Brian Hooker beszámolója szerint ezt követően ő egyetlen evezővel próbált partot érni, és órákig sodródott, mielőtt egy közeli sziget mögött sikerült kikötnie. Később a Conch Inn kikötőben tartózkodott, miközben a mentőcsapatok és a helyi hatóságok kiterjedt keresést folytattak Lynette után. 

Egy családi barát ugyanakkor megkérdőjelezte a beszámolót, miután összevetette azt a rendőrségi közlésekkel. 

Szerinte több részlet sem áll össze, például az, hogy Brian miért nem próbált azonnal segíteni a vízbe esett feleségének, illetve miért volt aktív a közösségi médiában a keresés idején. A hatóságok végül a férfit gyanúsítottként vették őrizetbe. A nyomozás továbbra is folyamatban van, miközben Lynette Hooker eltűnése továbbra sem tisztázott, és a család sem zárja ki, hogy bűncselekmény történhetett.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról