Járókelők közé csapódott egy autó, egy babakocsit is elsodort

A helyszínen tartózkodók döbbenten nézték, ahogy a jármű elsodor több embert, köztük egy babakocsit toló apát is. A baleset során többen megsérültek, köztük egy ausztrál férfi és kétéves gyermeke, valamint egy amerikai és két indiai turista – írja a Daily Mail.
A baleset drámai pillanatai
A jármű sofőrje nem sokkal korábban már érintett volt egy másik balesetben, így feszült állapotban ülhetett vissza a volán mögé. A beszámolók szerint a nő még félig sem ült be az autóban, amikor az hirtelen megindult hátrafelé, mintha kicsúszott volna az irányítása alól.
A kocsi felugratott a járdára, embereket sodort el, majd egy közeli üzletben állt meg, miközben többeket a kerekei alá szorított.
A szemtanúk sikolyokról és pánikról számoltak be, hiszen a jelenet könnyen tragédiába torkollhatott volna. A sérülteket gyorsan kórházba szállították, és bár többen megsérültek, csodával határos módon senki sem vesztette életét.
A sofőr azt állítja, hogy a kézifék be volt húzva, de nem biztos benne, hogy az autó nem maradt-e hátramenetben.
A rendőrség már lefoglalta a biztonsági kamerák felvételeit, és tanúk meghallgatásával próbálja pontosan rekonstruálni a történteket.
Mint a Végső állomásban: esélye sem volt a robogósnak a brutális balesetben
Egy sokkoló kamerafelvétel örökítette meg azt a balesetet, amelyet szinte lehetetlen volt túlélni: a robogósnak gyakorlatilag nem maradt esélye a becsapódás pillanatában. A jelenet annyira hirtelen és kiszámíthatatlan volt, hogy a tragédia elkerülésére sem ideje, sem lehetősége nem volt az áldozatnak.
Nem a gyorshajtás az első: ez okozza a legtöbb balesetet Magyarországon
Sokan a sebességet okolják, de a statisztikák szerint messze nem ez a fő probléma. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a balesetek jelentős része lakott területen történik, és döntően a járművezetők hibájára vezethető vissza. Tavaly 14 565 személyi sérüléses baleset történt Magyarországon.