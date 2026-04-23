Járókelők közé csapódott egy autó, egy babakocsit is elsodort

A helyszínen tartózkodók döbbenten nézték, ahogy a jármű elsodor több embert, köztük egy babakocsit toló apát is. A baleset során többen megsérültek, köztük egy ausztrál férfi és kétéves gyermeke, valamint egy amerikai és két indiai turista – írja a Daily Mail.

A baleset helyszínén kitört a pánik

Fotó: Unsplash

A baleset drámai pillanatai

A jármű sofőrje nem sokkal korábban már érintett volt egy másik balesetben, így feszült állapotban ülhetett vissza a volán mögé. A beszámolók szerint a nő még félig sem ült be az autóban, amikor az hirtelen megindult hátrafelé, mintha kicsúszott volna az irányítása alól.

A kocsi felugratott a járdára, embereket sodort el, majd egy közeli üzletben állt meg, miközben többeket a kerekei alá szorított.

A szemtanúk sikolyokról és pánikról számoltak be, hiszen a jelenet könnyen tragédiába torkollhatott volna. A sérülteket gyorsan kórházba szállították, és bár többen megsérültek, csodával határos módon senki sem vesztette életét.

A sofőr azt állítja, hogy a kézifék be volt húzva, de nem biztos benne, hogy az autó nem maradt-e hátramenetben.

A rendőrség már lefoglalta a biztonsági kamerák felvételeit, és tanúk meghallgatásával próbálja pontosan rekonstruálni a történteket.