Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos!

baleset

Szivattyú kapta be a medencében játszó kislányt, társai végignézték a tragédiát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vízforgató rendszer kapta be egy kislány haját Brazíliában. A gyermeket kiszabadították és kórházba szállították, de két nappal később elhunyt. A hatóságok vizsgálják a tragikus baleset körülményeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt egy 12 éves lány Brazíliában, Sao Paulóban pénteken, miután a haját beszívta a medence vízforgató rendszere. A tragikus balesetet a kislány barátai végignézték – írja a New York Post

Tragikus baleset, bekapta a vízforgató rendszer a kislány haját
Tragikus baleset, bekapta a vízforgató rendszer a kislány haját (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 12 éves Laura Pereira Camargo a barátaival játszott egy medencében, amikor a haját bekapta a szivattyú. A kislány több mint öt percet töltött a víz alatt, mire ki tudták szabadítani. 

Camargót kritikus állapotban szállították kórházba, azonban két nappal később többszervi elégtelenségben és bakteriális tüdőgyulladásban elhunyt. 

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Megrázó baleset, pezsgőfürdő rántott a halálba egy kisfiút

Tragikus baleset történt Olaszországban húsvétvasárnap. Egy szálloda pezsgőfürdőjében egy kisfiú lábát beszívta az egyik vízforgató berendezés, a gyermek több mint öt percig volt a víz alatt. Kórházba szállították, de nem élte túl a balesetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!