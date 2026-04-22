Szivattyú kapta be a medencében játszó kislányt, társai végignézték a tragédiát

Elhunyt egy 12 éves lány Brazíliában, Sao Paulóban pénteken, miután a haját beszívta a medence vízforgató rendszere. A tragikus balesetet a kislány barátai végignézték – írja a New York Post.

Tragikus baleset, bekapta a vízforgató rendszer a kislány haját (A kép illusztráció.)

A 12 éves Laura Pereira Camargo a barátaival játszott egy medencében, amikor a haját bekapta a szivattyú. A kislány több mint öt percet töltött a víz alatt, mire ki tudták szabadítani.

Camargót kritikus állapotban szállították kórházba, azonban két nappal később többszervi elégtelenségben és bakteriális tüdőgyulladásban elhunyt.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

Megrázó baleset, pezsgőfürdő rántott a halálba egy kisfiút

Tragikus baleset történt Olaszországban húsvétvasárnap. Egy szálloda pezsgőfürdőjében egy kisfiú lábát beszívta az egyik vízforgató berendezés, a gyermek több mint öt percig volt a víz alatt. Kórházba szállították, de nem élte túl a balesetet.