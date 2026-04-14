Fedélzeti kamera rögzítette a brutális balesetet – 23 éves várandós nő vesztette életét

Egy frontális ütközéssel járó baleset rázta meg hétfőn az Olt-völgyében közlekedőket. A 7-es jelzésű országúton két személyautó ütközött össze, a balesetben összesen négy ember sérült meg. A Vâlcea megyei rendőrség tájékoztatása szerint az elsődleges vizsgálatok alapján egy 53 éves, Ilfov megyei férfi járművével áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, ahol frontálisan ütközött egy 27 éves szebeni sofőr autójával – tájékoztat a Maszol.

A baleset után mentőhelikopter szállította kórházba a várandós nőt, de már nem tudták megmenteni

Hogyan történt a baleset?

Az ütközés a Tuțulești falu közelében történt. A beszámolók szerint a fiatal sofőr autója a becsapódás után lesodródott az útról, és a vasúti sínek mellé zuhant, ahol oldalára borult. A járműben utazók közül többen megsérültek, a sofőrt a szebeni sürgősségi kórházba szállították, míg két másik sérültet a vâlceai kórházba vittek.

A baleset legsúlyosabb sérültje egy 23 éves várandós nő volt, aki a felborult autó utasaként utazott. A nő beszorult a járműbe, a tűzoltók szabadították ki. Eszméletlen állapotban találtak rá, a helyszínen újra kellett éleszteni, majd mentőhelikopterrel szállították a craiovai kórházba. A fiatal nő állapota rendkívül súlyos volt, és a kórházba szállítás után néhány órával életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.