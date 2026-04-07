baleset

Orvosi csoda! Több mint 2 órát volt a jeges víz fenekén a kisfiú, így élte túl

Több mint két órán át a fagyos vízben rekedt egy kisfiú, miután beszakadt alatta a jég. A mentők egy órán át küzdöttek az életéért, végül a kórházban mesterséges módon indították be a keringését. A gyermek csodával határos módon túlélte a balesetet.
Egy pennsylvaniai 8 éves kisfiú két és fél órán át a jeges vízben rekedt, miután beszakadt alatta a jég még tavaly decemberben. Csodával határos módon sikerült újraindítani a keringését, és túlélte a balesetet – írja a New York Post. 

Rémisztő baleset: 2 órát töltött a jeges víz alatt, így élte túl a kisfiú (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A mentők több mint két órával később mentették ki a vízből. A kisfiú kiemelésekor a testhőmérséklete mindössze 7 Celsius-fokos volt. A mentők több mint egy órán át küzdöttek a gyermek életéért a kórházba menet, azonban a testét szándékosan nem melegítették, hogy a hideg védje a szerveit. A kisfiú keringését a kórházban indították újra mesterségesen. 

Az orvosok szerint az alacsony testhőmérséklet minimalizálta az agy oxigénigényét, és hosszabb neurovédelmet biztosított az újraélesztés idején, amíg az ECMO –  extracorporalis membrán oxigenizáció, egy életmentő, testen kívüli keringést biztosító technika – helyreállította a vérkeringést. 

A kórházban fokozatosan, lassan melegítették fel a gyermek testét, aki tíz órával a baleset után már képes volt kinyitni a szemét, egy hónappal később pedig önállóan tudta mozgatni a végtagjait. 

A gyermeket két hónap kezelés után kiengedték a kórházból, azóta megtanult önállóan állni, és újratanult több alapvető tevékenységet, de a rehabilitációja azóta is zajlik. 

Hárman meghaltak, köztük egy csecsemő is egy húsvéti tojáskeresésben

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, tragikus baleset történt húsvétkor. Legalább három ember meghalt vasárnap Németországban, amikor egy húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa egy erdős területen. Az áldozatok egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány, míg egy 18 éves nő életveszélyesen megsérült.

Szörnyű baleset: Több mint 50 métert zuhant egy kutya és gazdája

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, egy nő 55 métert zuhant egy vízesésnél Új-Zélandon, miközben kutyájával együtt balesetet szenvedett. A kutya eltűnt a zuhanás után, és egy hétig nem találták meg, majd végül önkéntesek egy helikopteres mentés során bukkantak rá a nehezen megközelíthető területen.

 

