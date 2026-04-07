Orvosi csoda! Több mint 2 órát volt a jeges víz fenekén a kisfiú, így élte túl

Egy pennsylvaniai 8 éves kisfiú két és fél órán át a jeges vízben rekedt, miután beszakadt alatta a jég még tavaly decemberben. Csodával határos módon sikerült újraindítani a keringését, és túlélte a balesetet – írja a New York Post.

Rémisztő baleset: 2 órát töltött a jeges víz alatt, így élte túl a kisfiú

A mentők több mint két órával később mentették ki a vízből. A kisfiú kiemelésekor a testhőmérséklete mindössze 7 Celsius-fokos volt. A mentők több mint egy órán át küzdöttek a gyermek életéért a kórházba menet, azonban a testét szándékosan nem melegítették, hogy a hideg védje a szerveit. A kisfiú keringését a kórházban indították újra mesterségesen.

Az orvosok szerint az alacsony testhőmérséklet minimalizálta az agy oxigénigényét, és hosszabb neurovédelmet biztosított az újraélesztés idején, amíg az ECMO – extracorporalis membrán oxigenizáció, egy életmentő, testen kívüli keringést biztosító technika – helyreállította a vérkeringést.

A kórházban fokozatosan, lassan melegítették fel a gyermek testét, aki tíz órával a baleset után már képes volt kinyitni a szemét, egy hónappal később pedig önállóan tudta mozgatni a végtagjait.

A gyermeket két hónap kezelés után kiengedték a kórházból, azóta megtanult önállóan állni, és újratanult több alapvető tevékenységet, de a rehabilitációja azóta is zajlik.

8-year-old boy falls through ice and survives freezing pond for two-and-a-half hours - here's how https://t.co/8cHUbeGjno pic.twitter.com/sUkrqIYAc0 — New York Post (@nypost) April 6, 2026

