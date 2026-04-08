Kétéves kisfiú esett egy hotel medencéjébe, súlyos állapotban van

Majdnem megfulladt egy gyerek egy szállodai medencében a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventura szigetén, Pájara településen. A balesetet szenvedő kétéves brit kisfiút a vízből már kiemelték, mire a mentők a helyszínre érkeztek, de állapota súlyos volt.

Gyakoriak a medencés balesetek - Illusztráció

A gyereket a helyszínen ellátták, majd a Fuerteventura General Hospital kórházba szállították.

A hatóságok szerint a szálloda recepciójáról érkezett a segélyhívás, miután a kisfiút fulladásos tünetekkel húzták ki a medencéből.

Több baleset is történt

Az eset különösen megrázó annak fényében, hogy néhány órával korábban egy másik brit állampolgár halt meg a közeli Tenerife szigetén. A 28 éves férfit a parttól mintegy 300 méterre, Puerto de Santiago közelében találták meg a vízben hétfő délután - írja a Daily Star.

A regionális tengeri biztonsági szervezet szerint a húsvéti időszakban több hasonló eset is történt: egy norvég tinédzser életét vesztette Gran Canaria szigetén, míg egy 14 éves fiút és egy idős nőt is kórházba kellett szállítani vízi balesetek miatt.

Tavaly augusztusban egy 11 éves brit kislány, Francesca Blease halt meg, miután nehézségekbe ütközött egy gyermekmedencében ugyanebben a térségben.

A kislányt először helyben látták el, majd átszállították egy nagyobb kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok ismét figyelmeztetnek: a víz közelében még sekély medencék esetében is fokozott odafigyelésre van szükség, különösen kisgyermekeknél.

A legutóbbi esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek újabb információkat a kisfiú állapotáról.

