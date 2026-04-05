Németország

Hárman meghaltak, köztük egy csecsemő is egy húsvéti tojáskeresésben

Legalább három ember meghalt vasárnap Németországban, amikor egy húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa egy erdős területen. A baleset Németországban Flensburg közelében történt, ahol a viharos szél okozhatta a tragédiát.
A baleset Németországban, 2026. április 5-én vasárnap délelőtt 11 óra körül történt a Flensburg melletti Satrupholmnál, ahol egy húsvéti tojásokat kereső csoportra zuhant rá egy kidőlt fa. A rendőrség szóvivője szerint a tragédiában legalább három ember életét vesztette – tájékoztatott az MTI.

Baleset Németországban: húsvéti tojásokat kereső csoportra dőlt egy fa, többen meghaltak - dpatop - 05 April 2026, Schleswig-Holstein, Flensburg: Police officers stand next to a fallen tree in a wooded area south-east of Flensburg. Three people died in an accident on Easter Sunday, including a mother and her baby. A tree around 30 meters high had fallen on a group in the municipality of Mittelangeln during strong gusts of wind, according to police reports. Four people were trapped under the tree. Photo: Benjamin Nolte/dpa (Photo by Benjamin Nolte / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: BENJAMIN NOLTE / DPA

Baleset Németországban: Viharos szél okozhatta a tragédiát

A német sajtóban idézett beszámolók szerint a fát a viharos szél döntötte ki. 

A Deutsche Welle közlése alapján az áldozatok egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány, míg egy 18 éves nő életveszélyesen megsérült.

A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak.

Erős széllökések voltak Észak-Németországban

A német meteorológiai hivatal tájékoztatása szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott. A széllökések óránként 55–65 kilométeres sebességet is elérhettek, nyílt területeken pedig akár 80 kilométer/órás erősségűek is lehettek.

Részvétet nyilvánítottak a tragédia után

A balesetet követően Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke, valamint a tartományi kormányzat több más tagja is részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.

