Hárman meghaltak, köztük egy csecsemő is egy húsvéti tojáskeresésben

A baleset Németországban, 2026. április 5-én vasárnap délelőtt 11 óra körül történt a Flensburg melletti Satrupholmnál, ahol egy húsvéti tojásokat kereső csoportra zuhant rá egy kidőlt fa. A rendőrség szóvivője szerint a tragédiában legalább három ember életét vesztette – tájékoztatott az MTI.
Baleset Németországban: Viharos szél okozhatta a tragédiát
A német sajtóban idézett beszámolók szerint a fát a viharos szél döntötte ki.
A Deutsche Welle közlése alapján az áldozatok egy 21 éves nő, 10 hónapos csecsemője és egy 16 éves lány, míg egy 18 éves nő életveszélyesen megsérült.
A helyszínen tartózkodók egy anyák és kismamák számára fenntartott közeli otthon lakói és gondozói voltak.
Erős széllökések voltak Észak-Németországban
A német meteorológiai hivatal tájékoztatása szerint vasárnap az ország északi részén viharos időjárás uralkodott. A széllökések óránként 55–65 kilométeres sebességet is elérhettek, nyílt területeken pedig akár 80 kilométer/órás erősségűek is lehettek.
Részvétet nyilvánítottak a tragédia után
A balesetet követően Daniel Günther, Schleswig-Holstein tartomány miniszterelnöke, valamint a tartományi kormányzat több más tagja is részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak.
