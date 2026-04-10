Megrázó tragédia, pezsgőfürdő rántott a halálba egy kisfiút

Tragikus balesetben vesztette életét egy 12 éves kisfiú Olaszországban (A kép illusztráció.)

A tragédia Pennabilli városában történt a Duca di Montefeltro Hotel wellnessrészlegében. A család vasárnap úgy döntött, hogy meglátogatja a szálloda medencéit. Matteo Brandimarti a pezsgőfürdőben játszott, amikor a lábát beszívta az egyik vízforgató berendezés.

A kisfiú több mint öt percig volt a víz alatt, mire az úszómestereknek sikerült kiszabadítaniuk a lábát.

A helyszínre érkező mentők újraélesztették, és kritikus állapotban szállították kórházba, ahol gépi lélegeztetéssel életben tartották, az orvosok azonban csütörtökön agyhalottnak nyilvánították.

Az ügyészség nyomozást indított gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, a wellness engedélyeit, és azt is, hogy a pezsgőfürdőben minden az előírásoknak megfelelően működött-e.

