Megrázó tragédia, pezsgőfürdő rántott a halálba egy kisfiút

Tragikus baleset történt Olaszországban húsvét vasárnap. Egy szálloda pezsgőfürdőjében egy kisfiú lábát beszívta az egyik vízforgató berendezés, a gyermek több mint öt percig volt a víz alatt. Kórházba szállították, de nem élte túl a balesetet.
Tragikus balesetben vesztette életét egy 12 éves kisfiú Olaszországban – írja a DailyMail. 

Tragikus balesetben vesztette életét egy 12 éves kisfiú Olaszországban (A kép illusztráció.)
A tragédia Pennabilli városában történt a Duca di Montefeltro Hotel wellnessrészlegében. A család vasárnap úgy döntött, hogy meglátogatja a szálloda medencéit. Matteo Brandimarti a pezsgőfürdőben játszott, amikor a lábát beszívta az egyik vízforgató berendezés. 

A kisfiú több mint öt percig volt a víz alatt, mire az úszómestereknek sikerült kiszabadítaniuk a lábát. 

A helyszínre érkező mentők újraélesztették, és kritikus állapotban szállították kórházba, ahol gépi lélegeztetéssel életben tartották, az orvosok azonban csütörtökön agyhalottnak nyilvánították. 

Az ügyészség nyomozást indított gondatlanságból elkövetett emberölés ügyében. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, a wellness engedélyeit, és azt is, hogy a pezsgőfürdőben minden az előírásoknak megfelelően működött-e. 

