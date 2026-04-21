Horrorbaleset: 300 kiló üveg ölt meg egy férfit

Szörnyethalt egy férfi, miután ráborult 300 kilogramm üveg egy lakóépületnél. A tragikus baleset Sydney északi részén történt – írja a DailyMail.

Horrorbaleset: 300 kiló üveg alá szorult egy férfi

Fotó: Unsplash

A 49 éves férfi üveglapokat szállított az épülethez, amikor azok rádőltek. A férfit a tűzoltók szabadították ki, a mentőszolgálat hosszú ideig küzdött az életéért, de már nem tudták megmenteni.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit.

Egy 12 éves fiú beszorult az iskolabusz ajtajába, a jármű pedig még több száz méteren át haladt tovább. Az eset után kirúgták a sofőrt, a gyerek pedig pszichológiai segítséget kap. A felvételek szerint a fiú teljes testével a buszon kívül lógott, miközben a sofőr elindult, és csak később vette észre, mi történt. Nathaniel végül azért tudott kiszabadulni, mert a busznak meg kellett állnia a következő megállóban.

Az Egyesült Államokban a tavaszi felmelegedéssel együtt ismét tragédiát okozott egy tengeri áramlat: két ember életét vesztette egy népszerű floridai strandon. A hatóságok szerint több fürdőző is bajba került, amikor egy erős visszahúzó áramlat elsodorta őket. A mentők mind a négy embert kihozták a vízből, és azonnal megkezdték az életmentést. Két eszméletlen állapotban lévő személyt kórházba szállítottak, azonban az orvosok minden erőfeszítése ellenére már nem tudták megmenteni az életüket.